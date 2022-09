Lamborghini: DMC immagina la Revuelto

La Lamborghini Aventador chiude un’epoca: quella dei V12 aspirati made in Sant’Agata Bolognese privi di elettrificazione. E già si rincorrono voci su come sarà la supercar che prenderà il suo posto, il cui nome dovrebbe essere Revuelto. In particolare, il tuner DMC ha condiviso il design che potrebbe anticiparne, in parte, le linee.

DMC interpreta il design della Lamborghini Revuelto

La Lamborghini Revuelto, fino ad ora, non è stata vista se non in qualche foto spia, e nemmeno i clienti più affezionati ne sanno di più. Infatti, dovrebbero vederla in anteprima nel mese di dicembre. Così, DMC propone uno studio di come potrebbe essere la sostituta dell’Aventador.

Frontale in stile Sian e spoiler posteriore

La vettura proposta da DMC vede la Lamborghini spinta dal V12 elettrificato con un frontale ripreso, in gran parte, dalla Sian. Lo si evince dalle firme luminose a LED a forma di Ypsilon. Belle le nervature, elemento di richiamo ai modelli del passato. Ovviamente, la disposizione del motore longitudinale vede una carrozzeria protesa in avanti con un frontale piuttosto ridotto in proporzione alla zona posteriore. Anche in questo caso si riprende la tradizione iniziata con la Countach. Una linea parte dal passaruota posteriore e termina sulla portiera copiando, in parte, il movimento innescato dalla presa d’aria laterale, per rendere dinamica la fiancata. Mentre dietro spiccano i quattro scarichi nella zona alta della vettura, proprio sopra la targa. Il cofano è interamente carenato, con una piccola feritoia, ed è sovrastato da uno spoiler fisso. Ecco, forse questo elemento sarà più sofisticato nella versione di serie, considerando la tecnologia di aerodinamica attiva “ALA” di Lambo.

Tutto per mettere il V12 in primo piano