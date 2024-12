Lamborghini celebra il Natale con la Revuelto e un video di pace

In questa fase dell’anno fioccano i video legati all’imminente festa di Natale. Automobili Lamborghini rinnova la sua tradizione con un cortometraggio allineato allo spirito del periodo, dal titolo “The Snowball”. Questo filmato, con una sequenza di fotogrammi emozionanti, narra come una scelta possa trasformare il corso degli eventi e ridefinire i rapporti umani, in modo positivo ovviamente. Protagonista a quattro ruote delle riprese è una Lamborghini Revuelto. La supercar del “toro” raggiunge la città natale del suo proprietario, che si gode anche così il modello, frutto del successo professionale. Il rientro avviene a ridosso delle festività di fine anno.

Giunto a destinazione, il fortunato owner si imbatte in una figura del suo passato: un tizio che, da giovane, lo prendeva spesso in giro, umiliandolo. Dopo pochi istanti lo riconosce. La cosa rispolvera in lui dei vecchi ricordi. Stessa cosa succede all’altro che, quasi per istinto, mette in atto una nuova provocazione, lanciando una palla di neve contro il parabrezza della Lamborghini Revuelto.

Il proprietario della sportiva emiliana si avvicina a lui, ma non con fare minaccioso. L’obiettivo è quello di rompere il filone dell’attrito, con un gesto di grande bellezza: la consegna delle chiavi dell’auto e l’invito a fare un giro, mettendosi al volante. Superfluo dire che la proposta viene accolta, regalando ad entrambi delle emozioni molto intense e soprattutto la ricucitura di un rapporto umano che sembrava segnato per sempre. La riappacificazione fra i due è ricca di significato e sposa in pieno lo spirito del Natale. Con “The Snowball“, Lamborghini traduce il proprio posizionamento “Driving Humans Beyond” nella magia del Natale, mettendo in risalto come le nostre scelte possano cambiare in meglio il corso degli eventi. A voi il video. Buona visione!