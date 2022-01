La sua auto affonda nel fiume, ma lei si fa un selfie [Video]

Oggi non si riesce a resistere alla tentazione di un selfie anche nei momenti più difficili, quando la drammaticità del quadro imporrebbe comportamenti di altro tenore. Il video odierno ce ne offre una conferma, mostrandoci una donna che corre al volante di una berlina gialla su un fiume ghiacciato.

A un certo punto la lastra si spezza e l’auto comincia a colare a picco, ma fortunatamente l’incauta guidatrice riesce a salvarsi. Quasi come se nulla fosse successo, la tizia si concede alcuni selfie che la immortalano insieme al suo veicolo, mentre questo sta per finire a fondo. La scena sembrerebbe costruita al tavolino, perché atteggiamenti del genere sono distanti anni luce dalle regole del comune modo di comportarsi, ma pare che le cose siano andate proprio così.

Ci si chiede se la spasmodica ricerca di visibilità mediatica, legata alla tecnologia, possa essere etichettata come forma di progresso. Teatro delle riprese, come dicevamo, è stato un fiume ghiacciato, in Canada. Il recupero della donna è avvenuto con l’aiuto di un kayak. A lei è stata affibbiata una bella multa dagli agenti della polizia, per uso pericoloso di un veicolo. Ecco il filmato.