Con la Lamborghini Huracan finisce nel lago in manovra

A volte capitano degli incidenti davvero strani, come quello occorso al proprietario di una Lamborghini Huracan in Austria. Teatro dei fatti il lago di Mondsee, nel distretto di Vöcklabruck, a Nord del Paese. Il conducente, di 31 anni, si trovava insieme a un amico di 40 anni, nel parcheggio a ridosso dello specchio d’acqua. Erano quasi le 23, quando il passeggero ha deciso di scendere, magari per andare a prendere la sua vettura, dopo il bel giro con la supercar del “toro”.

A quel punto, il tizio al volante ha deciso di rimettersi in movimento, tentando di girare la sua auto sportiva. Purtroppo facendo uno sbaglio. Secondo le prime ricostruzioni (da verificare), pare che abbia scambiato i pedali del freno e dell’acceleratore, mentre c’era la retromarcia inserita.

Così la costosa Lamborghini Huracan è finita in acqua, piombandovi di coda. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche se ci vorranno un po’ di soldi per rimettere in sesto l’auto. Quest’ultima, forse, avrebbe preferito un bel pieno di benzina, non di H2O. Stessa sorte, qualche tempo fa, era toccata in Italia a una Ferrari 812 GTS.

🚨Innerschwand: Feuerwehr fischt Luxus-Sportwagen aus Mondsee🚨 Einsatz für 2 Feuerwehren & Feuerwehrtaucher, Bericht… Posted by Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee on Tuesday, October 19, 2021

Foto | Facebook Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee