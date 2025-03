«Macchine che costano un occhio e poi non c’è neppure l’assistenza». Con queste parole taglienti, Flavio Briatore ha acceso una discussione accesa sui social, denunciando i numerosi disservizi legati alle sue Range Rover. Pur riconoscendone il fascino estetico, l’imprenditore italiano non ha risparmiato critiche sulla loro affidabilità tecnica.

Tanti problemi di affidabilità

Attraverso un post su Instagram, Briatore ha espresso la sua frustrazione per i continui problemi di affidabilità riscontrati con questi veicoli di lusso britannici. Ha raccontato due episodi emblematici: il primo riguarda una Range Rover Sport acquistata nel 2020, che in soli quattro anni ha accumulato costi di manutenzione per 30 mila euro, principalmente a causa di un difetto al flap mai risolto nonostante numerosi interventi.

Ancora più eclatante è la vicenda legata al nuovo modello acquistato quest’anno. Briatore ha spiegato come, appena 48 ore dopo l’acquisto, il veicolo si sia completamente bloccato. Portata in assistenza a Monaco, gli è stato comunicato che il guasto dipendeva da un trasformatore non disponibile e da produrre su misura. «Sono due mesi che aspetto», ha dichiarato, sottolineando l’assurdità di una situazione simile per un’auto di tale fascia di prezzo.

Una testimonianza d’eccezione

La testimonianza dell’imprenditore evidenzia un problema cruciale per il mercato delle auto di lusso: l’equilibrio tra estetica, prestazioni e affidabilità. Secondo recenti studi di J.D. Power, anche i marchi premium stanno affrontando crescenti difficoltà qualitative, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie integrate nei veicoli.

Questo caso mette in luce l’importanza di un servizio post-vendita all’altezza delle aspettative e di una qualità costruttiva proporzionata al prezzo d’acquisto. Briatore ha concluso il suo intervento con un avvertimento ai potenziali acquirenti, invitandoli a valutare attentamente l’affidabilità e l’assistenza prima di investire in vetture dal fascino indiscutibile ma con standard qualitativi discutibili.