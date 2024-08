Il nuovo Range Rover Sport SV Edition Two si posiziona tra i SUV ad alte prestazioni più impressionanti mai creati. Questa edizione si distingue ulteriormente grazie a una gamma di temi personalizzabili che arricchiscono l’offerta della Edition One.

La Edition Two presenta quattro nuove opzioni di vernice: Blue Nebula Matte, Marl Grey Gloss, Sunrise Copper Satin e Ligurian Black Gloss. Ognuna di queste varianti ha un tema distintivo che esalta il design e le prestazioni del veicolo. La Blue Nebula Matte è abbinata a un pacchetto esterno in carbonio satinato, con un cofano in fibra di carbonio verniciato e cerchi forgiati da 23 pollici in nero. Gli interni sono impreziositi da sedili ad alte prestazioni in pelle Windsor “light cloud” ed ebony.

Il Marl Grey Gloss propone un pacchetto esterno in carbonio lucido con cerchi da 23 pollici dello stesso materiale e pinze dei freni rifinite in “rame sunrise”. Gli interni in pelle sono rifiniti in colori palissandro ed ebano. La terza opzione, Sunrise Copper Satin, combina una finitura esterna satinata con un pacchetto in carbonio-twill satinato e pinze dei freni rosse. Gli interni, in pelle Windsor, sono interamente in ebano.

Il Ligurian Black Gloss completa la gamma, con un pacchetto esterno in carbonio-twill satinato, fibra di carbonio a vista sul cofano, cerchi da 23 pollici in carbonio lucido, pinze dei freni gialle e interni in ebano con rivestimenti in maglia e “ultrafabrics” della Range Rover.

Come modello di punta della gamma Range Rover Sport, ci si aspetta che molti acquirenti della SV Edition Two optino per i cerchi in lega da 23 pollici, sebbene siano disponibili anche cerchi da 22 pollici con finitura diamantata e contrasto grigio satinato. La Edition Two offre una vasta gamma di colori per le pinze dei freni e il tetto può essere verniciato in tinta con la carrozzeria. Gli interni sono dotati di sedili ad alte prestazioni con schienali abbinati all’esterno e tecnologia “Body and Soul Seats”, che incorpora altoparlanti nei sedili.

Il cuore pulsante dell’Edition Two è un potente V8 biturbo da 4,4 litri, lo stesso dell’Edition One, ma con una potenza incrementata a 635 CV e 750 Nm di coppia massima, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La maneggevolezza è migliorata grazie ai nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S, che offrono un aumento di 0,1 G nel carico laterale rispetto agli pneumatici all-season di serie.

Il Range Rover Sport SV Edition Two rappresenta il connubio perfetto tra lusso, prestazioni e personalizzazione, consolidando la sua posizione tra i SUV più prestigiosi e performanti sul mercato.