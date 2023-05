Svelata la nuova Range Rover Sport SV

La nuova Range Rover Sport SV è stata finalmente svelata. L’esclusivo e lussuoso SUV britannico di nuova generazione tira fuori tutto il suo carattere e raggiunge nuovi traguardi in termini di prestazioni e performance. Questa è la Range Rover Sport più potente mai creata. Guardando le prime immagini ufficiali di questo modello è facile notare le differenze rispetto alla versione normale. Questa auto infatti presenta un frontale esclusivo con flusso d’aria migliorato per aumentare il raffreddamento della meccanica. Anche il paraurti anteriore è cambiato. Inoltre, è stato incorporato un piccolo ma evidente labbro anteriore.

Prime immagini ufficiali e primi dettagli per la nuova Range Rover Sport SV

Per quanto riguarda invece la zona posteriore, la nuova Range Rovewr Sport SV dispone di un nuovo paraurti che integra perfettamente il nuovo sistema di scarico a quattro vie. I dettagli in fibra di carbonio esaltano la componente sportiva del modello. Un materiale che ritroviamo nei parafanghi del paraurti anteriore, nella cornice della calandra e nelle prese d’aria anteriori.

La nuova Range Rover Sport SV dispone opzionalmente di ruote ultraleggere in fibra di carbonio da 23 pollici . Sono le prime ruote di questo tipo ad essere installate su un veicolo di serie. È equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport All Season 4. I cerchi rivelano l’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni. La nuova Range Rover Sport SV è più bassa tra 10 e 25 mm rispetto agli altri modelli Range Rover Sport , a seconda della modalità di guida selezionata. Equipaggia un nuovo sistema di sospensione 6D Dynamics. Il marchio afferma che la combinazione di ammortizzatori idraulici interconnessi e molle pneumatiche regolabili in altezza per le sue sospensioni, che elimina la necessità di barre antirollio, rende il telaio della SV il più sofisticato della sua categoria. Questo sistema, afferma Land Rover, riduce drasticamente il beccheggio e il rollio per mantenere una posizione del corpo quasi livellata in curva e in forte accelerazione.

All’interno ci sono dettagli più unici, tra cui sedili sportivi con schienale in fibra di carbonio con poggiatesta integrati e loghi SV illuminati sugli schienali, una leva del cambio in ceramica nera sulla console e paddle del cambio illuminati dietro il volante. Dotato, come il resto della gamma Range Rover Sport, di uno schermo in vetro flottante da 13,1 pollici per accedere all’ultima versione del sistema di informazione e intrattenimento Pivi Pro4. L’accesso al controllo del volume e del clima avviene tramite le nuove barre laterali scorrevoli di facile utilizzo.

Sotto il cofano c’è un’altra delle chiavi principali della nuova Range Rover Sport SV. Il SUV britannico, nella sua configurazione più sportiva, punta sull’elettrificazione con un sistema mild hybrid. È alimentato da un motore a benzina V8 Twin-Turbo da 4,4 litri . Un monoblocco che sviluppa una potenza di 635 CV e 750 Nm di coppia massima. Rispetto al modello della generazione precedente si registra un aumento di 60 CV e 50 Nm. È in grado di accelerare da 0 a 100 in meno di 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Nonostante sia più potente del modello precedente, Land Rover sottolinea che le emissioni di CO2 sono inferiori del 15%. Il modello è disponibile per l’ordine in molti paesi e le prime consegne partiranno da fine anno.