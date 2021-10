La prossima BMW Serie 3 sarà sulla piattaforma Neue Klasse

Stando a quanto riportato da Autocar, la prossima generazione della BMW Serie 3 porterà al debutto la nuova piattaforma modulare Neue Klasse, destinata non solo alle versioni termiche ICE, ma anche alle declinazioni Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, nonché alle configurazioni EV a propulsione elettrica.

Anche elettrica con la probabile sigla i3

Nota al momento come modello NK1, la prossima generazione della BMW Serie 3 sarà introdotta non prima del 2025 e la gamma comprenderà anche la configurazione elettrica che potrebbe essere caratterizzata dalla sigla i3. Inoltre, la nuova piattaforma Neue Klasse – come la denominazione della storica grande berlina sostituita dalla Serie 5 – sarà l’architettura unica del costruttore bavarese, in sostituzione delle attuali piattaforme FAAR e CLAR, per garantire maggiori economie di scala.

Neue Klasse per il futuro

Tra le principali caratteristiche della nuova piattaforma modulare Neue Klasse di BMW figurano il motore elettrico eDrive di sesta generazione, le batterie ad autonomia estesa, la ricarica rapida, la massa leggera, il sistema operativo digitale completamente personalizzabile e l’uso di materiali ad alta sostenibilità. Inoltre, potrà essere utilizzata sia per i modelli a trazione anteriore che per le auto a trazione posteriore, oltre che per le vetture a trazione integrale xDrive. Infine, non è esclusa nemmeno la configurazione FCEV a ‘fuel cell’.