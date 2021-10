La Porsche 911 RSR di Pablo Escobar è all’asta

La Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC del 1974, che fu posseduta dal terribile narcotrafficante colombiano, Pablo Escobar, e al pilota brasiliano Emerson Fittipaldi è all’asta. Questa celebre auto ha un passato alle spalle molto particolare, infatti questa sportiva tedesca ha corso nella International Race of Champions, competizione nordamericana che metteva a confronto campioni di diverse serie automobilistiche. Per questo motivo, al suo volante si è seduto il due volte vincitore del Mondiale di F1, Emerson Fittipaldi, come si può leggere dai tanti adesivi.

Un passato importante

Dopo questo periodo in pista, l’auto è passata tra le mani di diverse persone, tra cui l’ex pilota e costruttore automobilistico Roger Penske, il quale l’aveva poi venduta a John Tunstall che l’aveva usata per prendere parte alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring. Il proprietario successivo fu il terribile narcotrafficante Pablo Escobar, che in Colombia la utilizzò come una vera vettura da competizione sostituendone la carrozzeria con quella di una 935, la silhouette da corsa del Gruppo 5 derivata dal modello Turbo stradale.

Dopo, l’auto è sbarcata negli Stati Uniti, nei primi Anni ’90, tornando nella sua configurazione originale e nel 2010, dopo quattro anni di lavori, è stata riportata alle specifiche di fabbrica. Monta un motore sei cilindri boxer da 3 litri che scarica la sua potenza a terra dalle ruote posteriori tramite un cambio manuale ad alta velocità.

Le sue specifiche

Questo è uno dei soli 15 esemplari di RSR IROC costruite nel 1974, infatti ha un cofano posteriore su misura e una verniciatura originale in tonalità Sahara Beige, con decalcomanie del costruttore e dello sponsor. Poi, questa Porsche 911 si caratterizza per un grande alettone posteriore, per le cover dei fari nere opache, per il cofano a sgancio rapido, per i cerchi in lega marchiati Fuchs, per l’interruttore dell’estintore e per l’abitacolo in stile racing con sedili avvolgenti e imbracature da corsa.

In vendita

L’auto al momento si trova a Boca Raton, in Florida, in vendita presso l’asta sul sito specializzato CollectingCars. Al momento le offerte hanno raggiunto il prezzo di 850.000 dollari (732.300 euro al cambio attuale).