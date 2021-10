In vendita una introvabile Porsche 962 stradale con soli 2500 km

La Porsche 962 è un modello nato sul tramonto degli anni ’80, per competere nel campionato mondiale sport prototipi e nelle più celebri gare di endurance come: la 24 Ore di Le Mans o la 24 ore di Daytona.

Ne furono realizzati 125 esemplari, ma a causa del cambiamento di regolamento delle gare di resistenza, la 962 non scese più in pista. Per questo motivo, alcuni decisero di convertire le auto da corsa in versioni stradali. Questa è la sorte capitata all’esemplare in vendita da Issimi, un rivenditore californiano di auto da collezione.

Un lavoro maniacale per convertirla

Questa Porsche 962 è passata sotto le cure della tedesca Koenig Specials, che ha apportato le modifiche necessarie per farla circolare su strada, compiendo un robusto lavoro di adattamento sulla vettura. L’intera carrozzeria, infatti, è stata rivista nei minimi particolari per rispettare le normative, poi ogni pannello è stato ridisegnato e i fari anteriori sono stati posizionati a un’altezza maggiore.

Questo ha comportato anche una rivisitazione dell’aerodinamica, con relativa introduzione di un nuovo sottoscocca. Il risultato finale è comunque impressionante, in quanto non sembrano esserci differenze con la versione racing.

Sotto al cofano c’è un motore 3.4 biturbo da più di 550 CV derivato da una Porsche 911 con un impianto di scarico dedicato. I freni sono sostanzialmente identici all’auto da gara, mentre le sospensioni sono state cambiate per avere una taratura più morbida e adeguata all’uso giornaliero.

Il pedigree dell’esemplare

La storia di questo esemplare è legata a Koenig Specials, che l’ha acquistata nel marzo 1990, mentre la versione definitiva è uscita dall’officina nel luglio 1991. Un mese dopo, la 962 è stata ceduta a un cliente giapponese a 1,03 milioni di dollari dell’epoca, poi successivamente è passata di mano tra alcuni collezionisti nipponici prima di essere importata negli Stati Uniti nel 2019. Adesso, con appena 2.502 km percorsi in più di 30 anni, è in vendita a circa 855 mila euro.