Porsche 968 L’Art: protagonista alla Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week, che si tiene dal 30 settembre a 3 ottobre 2021, ha una grande protagonista su quattro ruote: la Porsche 968 L’Art. Nata dalla collaborazione tra la Casa di Zuffenhausen e l’Art de L’automobile, questa one-off rappresenta il massimo dell’eleganza retrò e moderna, al tempo stesso, ed è un progetto concepito per celebrare i 30 anni dal debutto di questo modello.

Per chi non lo ricordasse, la 968 è l’ultima della dinastia delle Porsche a motore anteriore da quattro cilindri e schema transaxle, che esordì con la 924 e poi con la 944. La 968, invece, è stata in commercio tra il 1991 e il 1995, riscuotendo un buon successo con 13.000 unità vendute.

Un nuovo design

La 968 ha abbandonato la sua configurazione da cabriolet per diventare una Speedster, con due posti e parabrezza ribassato. Adesso ci sono dei gruppi ottici a Led, mentre una serie di elementi della carrozzeria, totalmente nuovi, li contengono. Per realizzare un battitacco personalizzato è stato rivisto, invece, il taglio delle portiere. Inoltre, gli specchietti originali sono stati cambiati con due elementi fissi in tinta. Anche la verniciatura verde perlato è diversa da quelle disponibili sul modello di serie.

Elementi chic

Il quadro è completato dall’assenza totale dei fari originali all’anteriore, mentre al posteriore si notano le ruote carenate in tinta e i parafanghi allargati, che ricordano quelli della 928 GTS. Il logo KAR, fisso sul volante e sui fari posteriori, è un omaggio ad Artur Kar, fondatore dell’Art de L’Automobile e collezionista di Porsche.

Oltre all’allestimento, frutto dello studio di Kar sono anche i due quadrati analogici Tag Heuer integrati nella plancia e l’impianto audio Bose su misura installato sulla one-off. Il risultato è una vettura fedele alla miglior tradizione di Porsche, ma anche un oggetto di stile che sposa alla perfezione il passato e la modernità, con tocchi di classe degni del miglior atelier al mondo.