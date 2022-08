La Porsche 911 Carrera RS 2.7 di Paul Walker all’asta

Paul Walker è stato un attore che ha lasciato il segno nel cinema d’azione a tema automobilistico, uno dei volti più amati della saga di Fast & Furious nel quale è divenuto prima rivale e poi amico di Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel. La compianta star è stato un vero appassionato di quattro ruote con una particolare predilezione per le vetture a marchio Porsche. La sua speciale Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 è attualmente in vendita all’asta e c’è da aspettarsi che le cifre a cui verrà ceduta saranno da capogiro.

Un’auto da record

Quando è uscita la Carrera RS 2.7 era l’auto tedesca più veloce in assoluto. Questo ne ha alimentato la fama e la celebrità, poi confermata nel tempo da un’aura di leggenda, data anche la sua poca diffusione. Ispirata alla vettura da corsa Porsche 917 dominatrice di Le Mans, montava il classico sei cilindri boxer da 2,7 litri che sviluppava 210 cv. Le prestazioni per la sua epoca erano di assoluto riferimento: velocità massima di 239 km/h, e scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

Pochi esemplari

Di Carrera RS 2.7 ne esistono veramente poche, infatti ne sono state prodotte soltanto 1.580 unità. L’esemplare appartenuto a Paul Walker dovrebbe valere ancor di più del solito, vista la sua condizione eccellente e il precedente proprietario illustre. Ha pochissima importanza se il contachilometri segna 93.774 km, quest’auto ha ancora molto da dare. C’è da immaginare che gli appassionati del Marchio di Zuffenhausen faranno a gara per metterci le proprie mani sopra.

Porsche 911 Carrera RS 2.7: il prezzo

L’auto sarà protagonista all’asta all’evento Mecum di Monterey che si terrà da oggi 18 agosto e fino al 20 agosto. Le stime oscillano da 1 milione di dollari a 1,25 milioni di dollari. Probabile però che per avere la gialla tedesca che fu di Paul Walker, alla fine l’assegno definitivo abbia un valore ancora superiore a quanto preventivato dalle stime degli esperti.