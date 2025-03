“Le automobili non sono solo un mezzo di trasporto, ma spesso una passione che può trasformarsi in un investimento straordinario.” Questa frase descrive perfettamente la straordinaria avventura di Rowan Atkinson, il celebre “Mr. Bean”, la cui McLaren F1, acquistata per 830.000 dollari e venduta per 11,3 milioni, rappresenta una delle storie più emblematiche nel mondo del collezionismo automobilistico.

La hypercar di Rowan Atkinson

Il comico britannico, noto per i suoi ruoli iconici in “Mr. Bean” e “Blackadder”, ha sempre coltivato una profonda passione per i motori, culminata nell’acquisto della prestigiosa supercar nel 1997. La vettura non era un modello qualsiasi, ma la numero 61 di soli 64 esemplari mai prodotti: un autentico gioiello dell’ingegneria automobilistica, dotato di un potente motore V12 da 6,1 litri progettato da BMW.

La relazione tra l’attore e la sua McLaren è stata segnata da alti e bassi. Nel 1999, un primo episodio di incidenti auto comportò il danneggiamento del cofano a seguito di un tamponamento. Tuttavia, il vero dramma si verificò nel 2011, quando Atkinson perse il controllo del veicolo su una strada di campagna inglese. L’impatto fu devastante: la McLaren si schiantò contro un cartello stradale e un albero, spezzandosi in due parti e prendendo parzialmente fuoco.

Fortunatamente illeso, Atkinson si trovò a dover affrontare una delle riparazioni più costose nella storia dell’automobilismo britannico: 1,4 milioni di dollari e due anni di meticolosi lavori per riportare il bolide al suo antico splendore.

Un grande ricavo

Nonostante questi eventi, la storia ebbe un epilogo sorprendente. Nel 2015, Atkinson decise di separarsi dalla sua amata vettura, completando una straordinaria vendita auto per l’incredibile cifra di 11,3 milioni di dollari. Questo gli permise di realizzare un profitto netto di oltre 10 milioni, dimostrando il valore crescente delle supercar rare, specialmente se legate a personaggi famosi.

Oggi, esemplari simili di McLaren F1 sono valutati intorno ai 20 milioni di dollari, confermando come queste vetture rappresentino non solo capolavori dell’ingegneria, ma anche investimenti straordinariamente redditizi per chi ha la fortuna e il coraggio di possederle.

La vicenda di Atkinson e della sua McLaren F1 rimane un simbolo nel mondo del collezionismo automobilistico: una testimonianza di come la passione per i motori possa trasformarsi in un’avventura fatta di emozioni, sfide e, talvolta, sorprendenti risvolti economici.