La Lamborghini Gallardo sullo sterrato come una WRC | Video

La Lamborghini Gallardo, nonostante sia stata sostituita dalla Huracán e poi dalla Temerario, conserva intatto il suo fascino. Del resto, le supercar di razza nobile, a differenza di altre auto, hanno la capacità di superare le insidie del tempo. Questa sportiva non è nata per il fuoristrada, ma qualcuno, prima del debutto della versione Sterrato della Huracán, ha configurato il suo esemplare per le sfide off-road, anzi in stile rally. Nel video possiamo ammirarne l’azione.

Sembra che la vettura del “toro” se la cavi pure molto bene, ma fa un certo effetto vedere un mezzo del genere trattato come un bolide del WRC. Per l’amore che provo per le supercar, credo che il tizio abbia comprato un’auto sbagliata per soddisfare i suoi gusti esotici, ma c’è chi vive in modo meno religioso di me il legame con le sportive di razza, strapazzandole in un habitat distante anni luce dal loro spirito originario. Devo, però, riconoscere che l’uomo al volante ci sa fare, prendendo il “toro” per le corna.

Ricordiamo che la Lamborghini Gallardo è stata prodotta dal 2003 al 2013. Questa vettura ad alte prestazioni, offerta in più varianti, si è sempre giovata della spinta di un motore V10, declinato in due livelli di cilindrata: 5.0 e 5.2 litri. Ricco il campionario di potenze, in una gamma di valori da 500 a 570 cavalli, sonoramente espressi. Nel video si può apprezzare il sound, insieme ai funambolismi di guida. Che ne pensate?