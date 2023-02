La Ferrari di Ferris Bueller’s costa 450.000 dollari

La maggior parte delle persone che acquistano una Ferrari replica lo fanno perché non possono permettersene una vera, ma ci sono delle eccezioni: le Rosse di Ferris Bueller’s. Questi Cavallini Rampanti fake sembrano autentici e sono soprattutto di stampo vintage. Il prezzo non è affatto accessibile a tutti: 350-450.000 dollari. L’auto in questione la Ferrari 250 GT California Spyder del 1961 usata dal regista di Hollywood, John Hughes, quando stava girando il film cult Ferris’ Bueller’s Day Off. Ne sono state fatte quattro unità. Il film è del 1985, ma già all’epoca la 250 GT California Spyder aveva un costo esorbitante.

Storia dell’auto

Le vetture per il film sono state costruite dalla Modena Design & Development, con sede in California: un’auto senza motore che viene scagliata fuori dalla finestra di un garage alla fine del film e tre auto guidabili. L’auto con i finestrini è stata ricostruita negli anni ’80 e venduta per la folle cifra di $ 337.500 nel dicembre dello scorso anno, mentre l’esemplare funzionante è stato di proprietà di un chirurgo plastico di Los Angeles per molti anni, apparentemente dopo che l’aveva preso come pagamento per il lavoro svolto da un dipendente della Paramount.

Cosa nasconde la Ferrari

La finta Ferrari nasconde sotto alla carrozzeria in fibra di vetro un motore Ford V8 da 165 CV da 5,0 litri con cambio automatico. La decisione di dotare l’auto di un cambio automatico, tra l’altro, è una scelta dell’attore Matthew Broderick che non era in grado di guidare con un cambio manuale, anche se il team di costruzione ha abilmente mascherato il cambio automatico.

All’asta di Bonhams

L’elenco di Bonhams non chiarisce quale delle quattro auto cinematografiche sia attualmente in vendita e neanche un’intervista di Hagerty del 2018 con Neil Glassmoyer di Modena Design chiarisce la situazione. Ma l’auto ha documenti della Paramount che confermano che è stata “predisposta” per le scene di guida. Quindi questa è una Ferrari guidabile. Può, però, una Ferrari replica valere quasi mezzo milione di dollari? Ai posteri l’ardua sentenza.