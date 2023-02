All’asta di Bonhams è in vendita a una cifra enorme una Ferrari 250 GT California Spyder replica, usata per il film Ferris Bueller’s. La vettura è guidabile e sotto alla carrozzeria in fibra di vetro si nasconde un motore Ford V8 da 167 CV da 5,0 litri e un cambio automatico voluto dall’attore Matthew Broderick. Il valore stimato dalla casa d’aste è tra i 350.000 e 450.000 dollari. Sicuramente tanto per una vettura del Cavallino Rampante che non è originale.