Potenza straordinaria, dimensioni imponenti e un’autonomia che lascia senza fiato: la nuova Cadillac Escalade IQ si impone nel panorama automobilistico ridefinendo il concetto di SUV elettrico lusso. Un mix di prestazioni eccezionali e tecnologia avanzata racchiuso in un design mastodontico e accattivante.

Una stazza imperiosa

Con una lunghezza di 5.697 mm, una larghezza di 2.167 mm (escludendo gli specchietti) e un’altezza di 1.934 mm, il colosso americano colpisce per le sue dimensioni fuori dal comune. Il passo di 3.460 mm supera addirittura la lunghezza della Fiat Panda originale, mentre i cerchi in lega da 24 pollici completano un’estetica imponente che non passa inosservata.

Il peso totale del veicolo, pari a 4.082 kg, è dovuto principalmente alla sua straordinaria batteria 205 kWh, che garantisce un’autonomia di ben 740 km. Si tratta di una capacità energetica che surclassa quella delle migliori elettriche europee, ma che impone ai conducenti europei il possesso di una patente superiore alla B.

Prestazioni superbe

Nonostante il peso, le performance rimangono incredibili: i due motori elettrici a magneti permanenti erogano una potenza complessiva di 750 CV e 1.064 Nm di coppia, permettendo al veicolo di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 4,7 secondi. Interessante il confronto con la versione a benzina, dotata di un V8 6.2 sovralimentato da 680 CV: quest’ultima, pur essendo più leggera di 1.200 kg, raggiunge i 96 km/h in 4,3 secondi, risultando leggermente più veloce.

Gli interni lussuosi rappresentano un vero e proprio salto di qualità. Con una configurazione a 7 posti distribuiti su tre file, l’abitacolo offre un sistema di intrattenimento che include schermi per un totale di 55 pollici di diagonale. L’illuminazione personalizzabile con 126 opzioni cromatiche e i raffinati rivestimenti, impreziositi da dettagli laser e pannelli in legno, creano un ambiente esclusivo. Tuttavia, alcuni tester hanno segnalato una visibilità posteriore limitata a causa del tetto discendente.

Per chi desidera maggiore spazio, Cadillac propone la versione IQL, allungata di 10,6 cm rispetto al modello standard. Questa variante, caratterizzata da un tetto più orizzontale, sacrifica parte dell’eleganza della linea per offrire una maggiore abitabilità ai passeggeri della terza fila e una capacità di carico superiore.

Con l’introduzione della Cadillac Escalade IQ e della sua variante IQL, il marchio americano ridefinisce i parametri del segmento dei SUV elettrici premium, offrendo un’esperienza di guida unica e un design inconfondibile per chi cerca di distinguersi.