La Bmw M4 appartenuta a Maradona sarà in vendita all’asta

E’ passato quasi un anno dalla prematura scomparsa di Diego Armando Maradona, da molti considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Forse non tutti sanno, però, la grande passione del Pibe de Oro nei confronti delle belle auto, nella sua collezione infatti sono passati tanti modelli celebri e rari, come ad esempio la famosa Ferrari Testarossa di colore nero, regalata al campione di calcio dall’ex Presidente del Napoli, Corrado Ferlaino.

I beni di Maradona all’asta

Dopo quasi 12 mesi da quel 25 novembre 2020, è iniziata la vendita di oggetti e immobili appartenuti all’ex cannoniere del Napoli e della nazionale argentina. Tutti i beni del fuoriclasse di calcio saranno messi in vendita ad un’asta organizzata da Adrian Mercado in Argentina a partire dal 19 dicembre e nel lungo elenco spiccano anche una speciale BMW M4 appartenuta a Maradona in persona.

Una M4 con soli 5.900 km

L’esemplare in questione è stato acquistato nel 2017 – anno in cui Diego andò ad allenare gli Emirati Arabi Uniti – e da allora ha percorso appena 5.900 km. L’M4 non vanta nessuna modifica particolare, ma si distingue per la presenza di lampeggianti blu installati nella calandra a doppio rene e sul retro dell’auto, inoltre sul parabrezza spicca la forma originale di Maradona, probabilmente il dettaglio più caratteristico di quest’auto.

La vettura vanta di serie sedili ad alto contenimento rivestiti in pelle, tetto in carbonio, mentre sotto il cofano batte il potente 3.0 sei cilindri in linea da 431 CV, gestito da un cambio automatico a doppia frizione DKG a 7 rapporti. Il prezzo di riserva dovrebbe essere di circa 165 mila dollari (142 mila euro al cambio attuale). Durante l’asta dedicata ai cimeli di Maradona sarà messa all’incanto anche la sua Bmw 750i, con prezzo base di 225 mila dollari (195 mila euro al cambio attuale).