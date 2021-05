Koenigsegg CCR: all’asta un raro esemplare

All’asta di RM Sotheby’s a Milano, si può trovare una vettura speciale, dal grandissimo fascino e soprattutto dal grande valore economico. Stiamo parlando della Koenigsegg CCR, il terzo esemplare di quattordici prodotti tra il 2004 e il 2006. Nella fattispecie, questo modello di colore arancione ha percorso solamente la bellezza di 2.347 km e, le sue condizioni sono pressoché identiche al nuovo. Per chi volesse portarsi a casa questa hypercar esotica, da 806 CV e ben 387 km/h di velocità massima, sappia che dovrà sborsare una cifra intorno ai 720.000 euro. L’appuntamento è stato datato al 15 giugno.

Specifiche

L’esemplare presente a Milano è “vestito” di una tinta Lava Orange con interni abbinanti alla carrozzeria. La Koenigsegg CCR in questione ha il numero di telaio 7001, che fa di lei l’esemplare presentato al grande pubblico nel Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra del 2004 ed è anche stata utilizzata in gran parte degli scatti ufficiali che venne elargiti alla stampa a quel tempo.

Non è solo un modello storico, ma probabilmente l’esemplare più celebre dei 14 prodotti e, questo non fa altro che alimentare il suo valore. L’importanza della Koenigsegg CCR è anche evidenziata dal fatto di essere il modello dell’affermazione per la casa automobilistica, fondata da Christian von Koenigsegg nel 1994, quando aveva solamente 22 anni.

Una sfilza di appassionati

Dopo il Salone di Ginevra, questa CCR è stata acquistata in Germania, da cui la targa tedesca. Nel 2009, aveva effettuato soltanto 1.150 km e la proprietà era passata a un altro collezionista francese. Sempre sottoposta a regolare manutenzione, la Koenigsegg ha continuato a passare da un garage di appassionati d’auto all’altro tra Lussemburgo e Germania, fino a oggi. Prima di passare dall’asta nel capoluogo lombardo, l’hypercar è stata stata revisionata dagli specialisti del marchio presso la Esser Automotive, rivenditore ufficiale Koenigsegg di Aquisgrana, in Germania. Sicuramente, ci saranno molte persone interessate a lottare per inserire questo oggetto di culto all’interno del proprio prezioso garage.