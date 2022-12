Kia Stinger Tribute Edition: atto finale

La Kia Stinger è alle fasi finali della sua carriera da audace berlina premium di stampo sportivo in salsa coreana ma di gusto europeo. Per la fine della sua produzione, prevista per il 2023, arriva una nuova versione, in serie limitata, denominata Tribute Edition. Verrà costruita in 1.000 esemplari ma non è ancora stato comunicato il prezzo di listino. Rappresenta l’ultima occasione per mettere in garage un’auto che ha riproposto la ricetta della Mercedes CLS in maniera inaspettata ed ha mostrato le grandi potenzialità di un Brand cresciuto anno dopo anno.

Kia Stinger Tribute Edition: la riconosci dai particolari

La Kia Stinger Tribute Edition presenta una livrea caratteristica, chiamata Ascott Green, ma potrà essere scelta anche nella tonalità Moonscape Matt Grey. Si distingue per le calotte dei retrovisori, le pinze dei freni, ed i cerchi di colore nero. Questi sono da 19 pollici ed hanno una verniciatura brillante. L’abitacolo sfoggia della selleria in pelle di color marrone, e vanta la placchetta numerata che identifica ognuno dei 1.000 esemplari previsti.

Sotto il cofano nasconde il V6 biturbo da 370 CV

Realizzata sulla base dell’allestimento GT, la Kia Stinger Tribute Edition è spinta dal V6 biturbo da 3,3 litri. Quindi, può contare su una potenza di 370 CV e 510 Nm di coppia massima. E’ una vettura tutta da guidare, una delle ultime rappresentati del motore termico privo di elettrificazione. Con la sua uscita di scena, la Stinger lascia il testimone ad un’elettrica pura, come la EV6, anch’essa dal design caratteristico e pensata per una dinamica coinvolgente.

Chang Sung Ryu, Senior Vice President e Head of Purchase CX Design Sub-division di Kia, ha dichiarato: “La Stinger Tribute Edition denota un capitolo importante nella storia delle alte prestazioni di Kia. Caratterizzato da un colore esclusivo e finiture interne mai viste prima sulla berlina, serve anche come degna celebrazione del contributo della Stinger al marchio Kia”.