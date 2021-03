Kia Stinger restyling: la berlina sportiva coreana si rinnova

Con la Kia Stinger, presentata nel 2017, la Casa coreana entrava di diritto nell’ambito segmento delle berline sportive a trazione posteriore, fino ad allora dominato in assoluto, almeno in Europa, dai marchi tedeschi.

Ora la Kia Stinger si rinnova con un look leggermente rinnovato, un’iniezione di tecnologia e qualche CV in più per la versione top di gamma. Oltre ad essere commercializzata nel mercato Nordamericano, la nuova Kia Stinger arriverà anche in alcuni paesi europei, ma non in Italia.

Poche novità estetiche

Esteticamente la nuova Kia Stinger si distingue dal modello precedente per il nuovo logo KIA, al debutto sulla EV6, per i fari a LED anteriori e posteriori ridisegnati, per i nuovi cerchi da 18 o 19 pollici e per i terminali di scarico più sportivi. Sull’allestimento speciale Scorpion ci sono anche anche uno spoiler posteriore, rifiniture in nero lucido, cerchi in lega dedicati e colorazioni speciali per la carrozzeria: Snow White, Aurora Black e Ceramic Silver.

Gli interni

All’interno dell’abitacolo della nuova Kia Stinger 2021 troviamo nuovi rivestimenti in pelle Nappa con cuciture a contrasto, inserti cromati e in nero sulla plancia e illuminazione ambientale a LED personalizzabile. Il sistema di infotianment, con schermo da 10,25 pollici (per la versione alto di gamma) è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto ed è dotato due funzione Blind Spot View Monitor. Tra i sistemi di assistenza alla guida cui sono anche la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento degli incroci, lo Smart Cruise Control (che riduce la velocità dell’auto prima dell’ingresso in curva) e il sistema per il mantenimento di corsia.

Qualche CV in più

Per quanto riguarda la meccanica, la Kia Stinger viene proposta in nord America con il 4 cilindri da 1,5 litri da 304 CV o con il V6 da 3,3 litri della versione GT che con il restyling guadagna 3 CV in più di potenza e raggiunge quota 373 CV (con 510 Nm di coppia).