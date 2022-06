La KIA Sportage ha riscritto le regole del gioco, rinnovandosi profondamente nello stile e nella meccanica. L’abbiamo provata nella versione full hybrid, che è una delle tre proposte elettrificate del SUV coreano. L’allestimento, denominato GT-Line, le conferisce un look più sportivo.

KIA Sportage: design futuristico

Se le dimensioni sono praticamente invariate rispetto al modello precedente, con una lunghezza superiore di appena 3 cm, la KIA Sportage vanta uno stile rivoluzionato. Il frontale presenta una calandra a tutta larghezza, mentre le firme luminose hanno un andamento unico. Sottili e allungate nella parte interna, più ampie all’esterno. E’ molto originale, forse sin troppo, per questo è indicata a chi ricerca una vettura carica di personalità. Meno audace nella fiancata, comunque dall’andamento dinamico, il SUV mostra un maggiore equilibrio dei volumi nel posteriore, dove il taglio dei gruppi ottici è particolarmente riuscito.

KIA Sportage 1.6 T-GDI HEV: la prova su strada Guarda le altre 18 fotografie →

KIA Sportage: una guida a tutto schermo

Con l’allestimento GT-Line, la KIA Sportage mette in mostra elementi sportivi nell’abitacolo come il volante tagliato in basso con tanto di logo GT-Line riproposto anche negli schienali dei sedili anteriori. Le cuciture su quest’ultimi, e la pedaliera racing, completano il quadro, ma sono i grandi schermi a stupire. In pratica, strumentazione ed infotainment sfruttano 2 display da 12,3 pollici che formano un corpo unico intorno al guidatore.

L’effetto è quello di essere integrati perfettamente con l’auto. Certo, le informazioni sono tante e bisogna prendere confidenza con il sistema multimediale, ma per fortuna il climatizzatore ha i comandi separati. Altri pulsanti circondano il rotore da cui si gestisce la trasmissione in un tunnel centrale che vanta prese USB differenti e la piastra di ricarica ad induzione per lo smartphone. Intelligente l’idea di proporre altre 2 prese USB-C negli schienali delle sedute anteriori, oltre a dei pratici ganci.

Dietro la temperatura è gestibile separatamente, così come i flussi, grazie alla presenza di un display per il climatizzatore separato e delle bocchette d’areazione. Il bagagliaio è ampio, 587 litri, e guadagna 84 litri rispetto al modello precedente. Inoltre, il piano di carico è regolare e non presenta scalini.

È comoda ma all’occorrenza viaggia veloce

Con l’elettrico che viene in supporto del termico, la KIA Sportage full hybrid viaggia fluida, silenziosa, e invoglia a non sforzare troppo il cambio automatico a 6 marce. La potenza comunque è sempre ben presente sotto il piede destro, e i 225 CV, uniti ai 350 Nm di coppia massima, si sentono. Così, volendo, lo 0-100 km/h è una pratica da sbrigare in appena 8 secondi. Di livello la tenuta di strada, anche se l’assetto non è mai troppo rigido.

Indovinata la taratura dello sterzo: consistente, preciso e progressivo. I consumi si attestano tra i 13 ed i 14 km/l di media, bisogna dire però, che se ci si fa ingolosire dalla spinta dell’ibrido, le percorrenze diminuiscono… A livello di ADAS non mancano tutti quei dispositivi che consentono la guida autonoma di livello 2. Il sistema più interessante è senza dubbio quello che ripropone la visuale dell’angolo cieco nella strumentazione. Grazie a delle telecamere, quando si inserisce la freccia per un sorpasso o un cambio di corsia, viene inquadrata la zona in questione e vengono attivate tutte le segnalazioni del caso.

Prezzo: da 35.950 euro