Nuova KIA Sportage: arriva nel weekend in offerta lancio a 25.950 euro

C’è aria di cambiamento in Casa KIA, come testimonia l’arrivo in concessionaria nel fine settimana della nuova Sportage, per quello che non si annuncia come il classico “porte aperte”. Lo dimostrano i tanti messaggi lanciati dal Brand nel corso del conto alla rovescia di avvicinamento nel quale è stata utilizzata persino un’istallazione 3D a Milano. Dopo tutto, si tratta del modello più importante nella storia di Kia, apparso per la prima volta al Salone di Tokyo nel lontano 1991 in veste di prototipo, e che in Italia, dal 1994, ha svolto il ruolo di brand ambassador, ed è stata venduta in ben 170.000 unità.

Design rivoluzionario, più spazio e tecnologia moderna

Che la quinta generazione della Sportage racconti qualcosa di nuovo si evince dal design che riprende la filosofia stilistica della EV6, con elementi che sembrano contrapposti ma in realtà si uniscono a formare una nuova armonia. Ne sono un esempio i gruppi ottici anteriori a boomerang e la grande apertura frontale, oppure le linee tese e le bombature che convivono nelle fiancate. Inoltre, il tetto nero a contrasto vede la presenza di una linea di rottura cromata. La lunghezza è cresciuta di 3 cm, con un passo incrementato di 1 cm, ma l’aumento dello spazio è principalmente a livello delle sedute posteriori. Il baule cresce di 87 litri, per 591 litri totali, mentre all’interno spicca il display curvo con due monitor da 12,3 pollici, che annoverano anche il sistema di navigazione con aggiornamento mappe over the air. Al passo con i tempi la scelta di un caricabatteria ad induzione rapido per gli smartphone da 15 W, così come quella di sistemare porte di ricarica rapida negli schienali dei sedili anteriori. Chiaramente, nell’abitacolo della Sportage di nuova generazione viene riproposto il gioco di linee tese e morbide della carrozzeria.

Motorizzazioni elettrificate, ma più avanti arriverà anche la versione GPL

Sotto il cofano della Sportage 2022 troviamo solo unità elettrificate, diesel e benzina. Infatti, il 1.6 T-GDI è proposto con la soluzione ibrida leggera, o mild hybrid per gli addetti ai lavori, per una potenza complessiva di 150 CV; in quella full hybrid, associata ad un motore elettrico da 44,2 kW con batteria da 1,49 kWh, capace di esprimere di 230 CV; e in quella ibrida plug-in che tocca i 265 CV di potenza di sistema, grazie al motore elettrico da 66,9 kW, che dispone di una batteria di 13,8 kWh, ricaricabile in meno di 2 ore grazie al cavo da 7,2 kW. Per chi macina tanti chilometri e resta fedele al turbodiesel, la gamma dei propulsori propone il 1.6 a gasolio mild hybrid da 136 CV. Più avanti arriverà anche il motore con doppia alimentazione, benzina/GPL, come da tradizione KIA. Volendo, si può avere la trazione integrale con l’unità a gasolio, mentre a livello di trasmissioni le motorizzazioni mild hybrid possono essere scelte con un manuale a 6 marce o con un doppia frizione a 7 rapporti, e le varianti full hybrid e plug-in hybrid con un automatico a 6 marce. Per il momento non è prevista una variante elettrica, il ruolo di elettrica pura dovrebbe spettare alla nuova Niro, ma la piattaforma N3, derivata da quella della Sorento, consente di montare anche un cuore essenzialmente elettrico, per cui mai dire mai.

ADAS come se piovessero

La nuova Sportage beneficia di tutti gli ADAS di ultima generazione, per cui si va dal cruise control adattivo che, in sinergia con il navigatore, riduce la velocità impostata prima di una curva per poi ripristinarla nel successivo rettilineo, fino al sistema che consente persino di comandarla da remoto per uscire da un parcheggio scomodo. Inoltre, non manca il sistema che riporta sul display le immagini laterali mentre si cambia corsia per integrare in maniera intelligente il controllo dell’angolo cieco dei retrovisori.

Prezzi: in promozione da 25.950 euro con rottamazione e contributo KIA

Il listino della nuova Sportage parte dai 29.950 euro della versione business con la motorizzazione 1.6 T-GDI mild hybrid, mentre la variante a gasolio ha un costo iniziale di 31.950 euro. Per il lancio è previsto un prezzo d’attacco di 25.950 euro per la Business con l’ibrido leggero a benzina, con permuta rottamazione e contributo KIA.