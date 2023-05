Kia, Richard Peiler: ‘La EV9 stabilisce nuovi parametri nel segmento e-SUV’

La nuova Kia EV9 100% elettrica porta con sé nuovi standard nel segmento dei SUV elettrici anche per quanto riguarda il benessere a bordo, proponendo un comfort superiore in qualunque condizione climatica, incluse quelle più avverse.

La EV9 ha affrontato diversi test in condizioni estreme, sia al caldo che al freddo, per provare al meglio i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC).

Richard Peiler, Group Manager Development Project Operations HVAC & PT Cooling di Hyundai Motor Europe Technical Center, ha affermato che “Nuovo Kia EV9 è la concreta dimostrazione del fatto che non si devono fare sacrifici per essere sostenibili. Con queste caratteristiche high-tech, EV9 stabilisce nuovi parametri nel segmento degli e-SUV, offrendo il comfort e la praticità di un SUV moderno senza emissioni allo scarico. Il nostro obiettivo è mettere a punto un sistema di climatizzazione in grado di offrire il miglior equilibrio possibile tra le esigenze di comfort e il consumo di energia. Siamo sicuri che gli utenti di EV9 apprezzeranno l’alto livello di comfort a bordo ma anche l’elevata autonomia di percorrenza”.

Il sistema di climatizzazione prevede un’innovativa pompa di calore

La nuova Kia EV9 propone un sistema di climatizzazione strutturato con una pompa di calore e varie soluzioni di sbrinamento antighiaccio. Vanta anche un nuovo pannello comandi per impostare le varie funzionalità di regolazione e dei diffusori specifici sul tetto per permettere all’aria di diffondersi in modo ottimale all’interno di tutto l’abitacolo.

A differenza della maggior parte degli altri veicoli elettrici, che utilizzano un riscaldamento elettrico di base per il mantenimento delle temperature nell’abitacolo, la casa automobilistica sudcoreana ha introdotto un’innovativa pompa di calore sulla EV9 per garantire una maggiore efficienza.

Quest’ultima funziona come un frigorifero al contrario: quando all’esterno le temperature scendono, l’interno si riscalda. Viene sfruttato anche il calore residuo dei motori elettrici e quello del sistema Power Electronics che contribuiscono a mantenere un clima ottimale all’interno.