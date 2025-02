Rivoluzione silenziosa nel mondo dei veicoli commerciali: arriva il nuovo Kia PV5, il primo furgone della casa coreana completamente elettrico che promette di trasformare il settore del trasporto urbano.

Kia PV5, su piattaforma PVB

Il colosso automobilistico Kia entra nel segmento dei veicoli commerciali elettrici con il furgone elettrico PV5, un innovativo modello presentato all’IAA Transportation di Hannover 2024. Basato sulla rivoluzionaria piattaforma PVB (Platform Beyond Vehicle), il veicolo sarà disponibile sia in versione cargo che passeggeri, con un debutto ufficiale previsto per il Kia EV Day del 24 febbraio 2025 a Tarragona.

L’estetica del PV5 si distingue per un design audace che combina praticità e modernità: linee geometriche decise, ampie superfici vetrate e un sistema di illuminazione su due livelli conferiscono al veicolo un aspetto contemporaneo e funzionale. I fari principali, integrati nel paraurti, si abbinano alle luci diurne LED posizionate all’altezza del cofano, creando una firma luminosa distintiva.

La forza è nella ricarica

La vera forza del PV5 risiede nella sua piattaforma PVB, un sistema modulare che offre una personalizzazione senza precedenti. L’infrastruttura tecnologica include una rete di ricarica capillare con 780.000 punti in Europa, capacità di ricarica rapida fino a 150 kW in DC e 22 kW in AC, oltre a funzionalità avanzate come aggiornamenti over-the-air e Digital Key 2.0.

Kia non si limita a fornire un veicolo, ma propone una soluzione completa per la mobilità sostenibile. Con una garanzia di sette anni o 150.000 km, software integrato per la gestione delle flotte e un sistema completo di supporto aziendale, il PV5 si configura come una risposta concreta alle esigenze del trasporto moderno, combinando sostenibilità, tecnologia e praticità in un unico pacchetto innovativo.