Innovazione, sostenibilità e nomi che evocano il passato: la nuova gamma di furgoni elettrici, frutto della partnership tra Renault e Volvo Group con il supporto di Flexis, si prepara a rivoluzionare il mercato dei veicoli commerciali entro il 2026.

Renault, i nuovi veicoli commerciali stupiscono

Dal moderno stabilimento francese di Sandouville nasceranno tre modelli che uniscono tradizione e tecnologia: Estafette, Goelette e Trafic. Questi veicoli si distinguono per l’adozione di una rivoluzionaria piattaforma skateboard e un’architettura SDV (Software Defined Vehicle), promettendo di ridefinire gli standard del settore.

Il Trafic E-Tech Electric rappresenta l’apice dell’evoluzione con la sua quarta generazione. Con un’altezza inferiore a 1,90 metri per agevolare l’accesso ai parcheggi sotterranei, si caratterizza per un design moderno con una distintiva fascia anteriore illuminata e il logo Renault. L’aerodinamica è ottimizzata in ogni dettaglio, dalle porte posteriori asimmetriche allo spoiler integrato.

Per chi cerca massima versatilità, il Goelette E-Tech Electric offre molteplici configurazioni: dalla versione con cabina e telaio al furgone, fino al ribaltabile. Questo modello, che rievoca un predecessore degli anni ’50, condivide il design con il Trafic pur distinguendosi per la sua adattabilità.

Pronta la rivoluzione commerciale

L’Estafette E-Tech Electric reinterpreta invece un’icona degli anni ’60 in chiave contemporanea. Progettato per la logistica urbana, combina praticità e stile con soluzioni innovative come la porta laterale scorrevole con binario integrato e una porta posteriore avvolgibile che ottimizza lo spazio di carico.

La vera innovazione risiede nella piattaforma skateboard, che garantisce efficienza operativa, connettività avanzata e costi di gestione ridotti. Questa base tecnologica, unita all’architettura SDV, consente infinite possibilità di personalizzazione e una gestione intelligente del veicolo.

Questo progetto rappresenta un momento cruciale nella transizione verso una mobilità commerciale più sostenibile e tecnologicamente avanzata, dimostrando come sia possibile celebrare la tradizione proiettandola verso il futuro.