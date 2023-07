Kia: Pierre-Martin Bos è il nuovo direttore PBV

Pierre-Martin Bos è un nome che sta diventando sempre più noto nel settore dei veicoli commerciali. Con oltre due decenni di esperienza in questo mercato, è stato nominato direttore PBV (Purpose Built Vehicles) di Kia Europe. Il manager francese ha una carriera ricca di successi internazionali con Stellantis e i suoi marchi predecessori dal 1999.

Nel suo ultimo incarico come responsabile LCV & B2B, ha gestito le attività di tutti i marchi del gruppo italo-francese in Medio Oriente e Africa. Ora, Bos si prepara a portare la sua vasta esperienza e competenza in Kia Europe, dove avrà il compito di guidare la preparazione del mercato europeo per la disponibilità dei Purpose Built Vehicles (PBV).

Avrà il compito di guidare lo svilippo del business B2B del brand

Bos si unisce al team dirigenziale europeo della casa sudcoreana, lavorando dalla sede di Francoforte. Come Senior Executive, Pierre-Martin Bos prenderà in mano la gestione del team dedicato che ha preparato il terreno per la regione dal 2021.

Il suo compito principale sarà quello di guidare lo sviluppo del business B2B per Kia, preparando il mercato europeo per l’introduzione dei Purpose Built Vehicles. Questo segmento altamente innovativo coinvolge veicoli prodotti in serie che possono essere ottimizzati per uno scopo specifico.

Le dichiarazioni di Bos

Bos porta con sé più di 20 anni di esperienza e competenza nel settore automobilistico. “È un onore, e sono entusiasta di preparare il mercato europeo in questo segmento rivoluzionario. Kia ha già dimostrato con i veicoli elettrici come possono prendere il comando in poco tempo con una tecnologia superiore. Sono impressionato da come il marchio coinvolge i suoi clienti ad ogni passo e raggiunge i livelli più alti di soddisfazione nel suo percorso per diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Questa è la forza motrice per me per preparare il mercato per i PBV in Europa costruendo una forte rete di partner”, ha dichiarato il nuovo dirigente di Kia Europe.

Ha studiato Ingegneria Meccanica presso l’I.S.A.T. e si è laureato nel 1998 con un Master in Sviluppo del Motore presso l’I.F.P. School a Parigi, Francia. Ha poi intrapreso una carriera di management internazionale con Fiat, Fiat Chrysler e Stellantis in Europa, Medio Oriente e Africa. Come direttore generale di Fiat Professional, ha plasmato il business LCV in numerosi mercati europei.