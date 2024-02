Kia EV8: la nuova berlina elettrica avrà 800 km di autonomia

La berlina completamente elettrica Kia EV8 sarà il successore della Kia Stinger. Segnerà un passo importante, poiché sarà la prima vettura di serie ad adottare la nuova piattaforma Hyundai eM, sviluppata appositamente per i modelli elettrici a batteria dal produttore coreano. Alcuni dettagli sulla nuova berlina elettrica sono trapelati grazie al programma di produzione delle nuove auto Kia, pubblicato dal sito web The Korea Car Blog.

Trapelati i primi dettagli sulla futura berlina elettrica Kia EV8

Secondo queste informazioni, la sostituta elettrica della Kia Stinger, denominata GT1 nel nome in codice, sarà ribattezzata Kia EV8 una volta che entrerà nella catena di montaggio nello stabilimento Kia di Hwaseong. La produzione di queste vetture è prevista per il 2026. Sono stati rivelati anche alcuni dettagli tecnici precedentemente sconosciuti. È emerso che la berlina riceverà un enorme pacco batteria con una capacità di 113,2 kWh, il che lo renderebbe il più grande nella storia della casa automobilistica coreana. In confronto, la Kia EV9 ha una batteria con una capacità fino a 99,8 kWh.

L’EV8 avrà un motore anteriore da 200 kW (268 CV) e un motore posteriore da 250 kW (335 CV), per una potenza totale di 450 kW (603 CV), rendendo l’erede della Stinger l’auto più potente del marchio. Kia utilizzerà anche altre configurazioni di equipaggiamento per le versioni più economiche dell’EV8. La versione base avrà un singolo motore elettrico da 160 kW (218 CV) montato posteriormente. Il modello a trazione integrale aggiungerà un altro motore da 160 kW nella parte anteriore per raggiungere una potenza totale di 320 kW (435 CV).