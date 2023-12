Kia EV3: sarà questo il design del SUV compatto che debutterà nel 2024? [RENDER]

Kia Ev3 è il nome del prossimo modello della gamma di veicoli elettrici della casa automobilistica coreana. Il veicolo dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2024 dopo essere stato anticipato da un concept che ha anticipato quelli che saranno i suoi principali elementi di design.

La versione di produzione di Kia EV3 Concept debutterà nel 2024 e adotterà il linguaggio di design visto nei modelli più grandi

La nuova Kia EV3 avrà un design esterno moderno e un design interno sostenibile e tecnologico. Il nuovo modello è stato mostrato in anteprima con il concept EV3 durante l’EV Day Event della casa automobilistica lo scorso ottobre e poi ha fatto la sua prima apparizione negli Stati Uniti al LA Auto Show di novembre. Recenti foto spia di prototipi camuffati dalla Corea mostrano che la versione di produzione conserverà in gran parte lo stile futuristico e affilato del concept, con alcune modifiche. Le modifiche riguarderanno la grafica LED, gli specchietti più grandi e la selezione dei materiali per le finiture esterne.

Qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito Carscoops che immagina così il design di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica coreana che fa parte del Gruppo Hyundai. Per quanto riguarda le dimensioni della futura Kia EV3 non sono state per il momento ancora rivelate ufficialmente da Kia ma si presume che la lunghezza di questo modello sarà intorno ai 4,4 m. Questo significa che sarà rivale diretto di modelli quali Volvo EX30, Smart #1 e Peugeot E-3008.

La Kia EV3 utilizzerà l’architettura E-GMP ampiamente utilizzata dal gruppo Hyundai-Kia, come il resto della gamma elettrica. La versione entry-level sarà dotata di un singolo motore elettrico, ma non è escluso che Kia offra una versione più potente con doppi motori elettrici e funzionalità di trazione integrale.Gli interni saranno simili a quelli della Ev5. Prevediamo che Kia fornirà ulteriori dettagli sulla versione di produzione nel corso delle prossime settimane.