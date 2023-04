Hyundai svela il suo nuovo piano investimenti fino al 2030

Hyundai Motor Group si è impegnata oggi a spendere altri 18,2 miliardi di dollari (24 trilioni di won sudcoreani) entro la fine del decennio per aumentare la sua produzione di veicoli elettrici. L’azienda ha annunciato un obiettivo di 1,51 milioni di veicoli elettrici all’anno per i suoi BEV costruiti in Corea entro la fine del decennio e 3,64 milioni di unità a livello globale sempre entro quella data.

Hyundai: ecco il nuovo piano investimenti, 31 BEV entro il 2030

Hyundai ha confermato che lancerà 31 nuovi modelli BEV dei suoi tre marchi e sta pianificando un nuovo impianto di produzione a Hwaseong, a sud di Seoul. Ci saranno 17 BEV tra Hyundai e Genesis entro il 2030 e altri 14 da Kia. Il primo dei nuovi modelli BEV sarà il crossover Kia EV9, seguito il prossimo anno da Hyundai Ioniq 7.

La divulgazione del piano di investimenti del gruppo è avvenuta durante la partecipazione del presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, a una cerimonia di inaugurazione della prima fabbrica di veicoli elettrici di Kia. Il nuovo stabilimento, il primo del gruppo automobilistico nel Paese da quasi tre decenni, dovrebbe iniziare la produzione nel 2025.

“L’investimento su larga scala del gruppo mira a migliorare l’ecosistema di veicoli elettrici della Corea del Sud e a rafforzare il suo ruolo nel guidare l’innovazione nell’industria automobilistica globale. Si prevede inoltre di promuovere un circolo virtuoso di produzione di veicoli elettrici domestici, ricerca e sviluppo, infrastrutture e industrie correlate“, ha spiegato l’azienda asiatica in un comunicato. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni.

“Il Gruppo investirà molto in ricerca e sviluppo, come lo sviluppo di una piattaforma per veicoli elettrici all’avanguardia , l’espansione delle linee di prodotti, lo sviluppo di parti di base e tecnologie avanzate e la creazione di strutture di ricerca. Promuoverà inoltre lo sviluppo tecnologico con i suoi partner“.