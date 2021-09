Hyundai Ioniq 7: il teaser dell’inedita SUV elettrica

In vista del debutto in programma per il 2024, è stato rilasciato il teaser ufficiale della prossima Hyundai Ioniq 7, l’inedita SUV di grandi dimensioni a propulsione elettrica che, molto probabilmente, sarà affiancata dalla gemella Kia EV7.

Dopo Ioniq 5 e Ioniq 6

La nuova Hyundai Ioniq 7 condividerà la piattaforma modulare E-GMP con la crossover elettrica Ioniq 5 già disponibile sul mercato internazionale, nonché con la berlina Ioniq 6 che debutterà l’anno prossimo e rappresenterà la versione di serie della concept car Prophecy.

Oltre 300 CV di potenza

Stando alle indiscrezioni, la nuova SUV di grandi dimensioni Hyundai Ioniq 7 sarà dotata del pacco delle batterie da 100 kWh che garantirà quasi 500 km di autonomia massima ed equipaggiata con il doppio motore elettrico da oltre 300 CV di potenza complessiva abbinato alla trazione integrale AWD.