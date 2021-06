Kevin Magnussen debutta in Indy Car

L’ex pilota di McLaren e Haas di Formula 1, Kevin Magnussen, si appresta a una nuova avventura nel motorsport. Il danese, infatti, esordirà in una categoria prestigiosa e difficile come la Indy Car sempre insieme alla McLaren, la Casa di Woking che lo aveva lanciato anche in F1 nel 2014. Il driver scandinavo ha recentemente vinto in IMSA a Detroit con la Cadillac del Chip Ganassi Racing, e adesso andrà a prendere il posto di Felix Rosenqvist ancora non in grado di tornare al volante dopo il tremendo impatto di sabato scorso.

Rosenqvist ha urtato violentemente contro le barriere di protezione dopo che l’acceleratore della sua vettura era rimasto bloccato ed è stato portato subito in ospedale dove, fortunatamente, non sono state riscontrate delle gravi conseguenze.

Una nuova avventura

Al posto di Rosenqvist la McLaren ha chiamato Oliver Askew per la seconda gara della domenica, ma quest’ultimo non potrà essere presente a Road America perché prenderà il posto di Rinus VeeKay nell’Ed Carpenter Racing a seguito della frattura della clavicola del pilota titolare. Ecco la soluzione che porta a Magnussen, che sicuramente non sarà un ripiego. Il team Arrow McLaren SP ha diramato un comunicato nel quale viene dichiarato: