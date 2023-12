John Elkann: ‘Non è allo studio cambio sede per la quotazione del gruppo’

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha smentito le voci che circolavano da tempo su un possibile cambio di sede per le quotazioni in Borsa del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. In un’intervista ad Ansa, Elkann ha affermato che “Exor non valuta lo spostamento della quotazione di Stellantis” e che “non c’è alcuna ragione per cambiare” la situazione attuale.

Elkann ha anche ribadito la fiducia nel piano industriale di Stellantis, che prevede di investire 30 miliardi di euro nell’elettrificazione entro il 2025. Il presidente ha sottolineato che il gruppo ha una gamma di marchi diversificata e complementare, che copre tutti i segmenti e i mercati, e che può contare su una forte capacità di innovazione e di adattamento alle esigenze dei clienti.

Elkann non ha voluto invece commentare le voci sul rinnovo del contratto del CEO Carlos Tavares. Quanto all’Italia, il presidente di Stellantis ha parlato dell’imminente incontro di giorno 6 dicembre al Mise con il governo e le parti sociali per discutere del futuro dell’industria automobilistica in Italia. Elkann, che ha ricordato l’ottimo lavoro fatto localmente con l’hub di Mirafiori, si è detto fiducioso che questo tavolo possa portare ad un accordo tra le parti con l’obiettivo di portare la produzione di auto in Italia al di sopra del milione all’anno. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA.