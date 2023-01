Jeremy Clarkson: a rischio il suo futuro su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video potrebbe sciogliere i legami con Jeremy Clarkson e cancellare i programmi “The Grand Tour” e “Clarkson’s Farm”, per i commenti sprezzanti fatti dal noto presentatore su Meghan Markle. Questo, almeno, riferisce un nuovo rapporto. All’origine del caso, l’articolo pubblicato dal presentatore sul “The Sun” del 16 dicembre, in cui espresse senza pudore il suo disprezzo nei confronti della moglie del principe Henry, duca di Sussex, suscitando un vespaio di polemiche.

Un personaggio colorito

Clarkson è noto per lo stile pungente e provocatorio, che ha contribuito alla sua affermazione professionale. L’ironia mordace, però, gli sta costando cara negli ultimi tempi. Alla gente non è andato giù l’attacco pesante e sgangherato a Meghan nella rubrica curata sul “The Sun”. Qui Jeremy ha portato all’estremo la sua allergia verso la duchessa, scrivendo di sognarla mentre sfila nuda nelle città del Regno Unito, per essere fatta oggetto di lanci di escrementi da parte dei britannici. Un linguaggio volgare, poco gradito anche dai suoi fan. L’indignazione è stata trasversale.

Brutta caduta di stile

Jaremy, a caldo, pubblicò un breve ed equivoco messaggio di scuse su Twitter. Questo non ha placato le tensioni. Per cercare di rimediare, negli scorsi giorni il divo d’oltremanica ha fatto pubblica ammenda in un messaggio più lungo postato su Instagram, nel quale riconosce le sue colpe e le sue leggerezze. “Di solito leggo quello che scrivo, ma quella volta sono andato di getto. All’inizio le reazioni sono state contenute, quindi le ho ignorate, ma poi il rombo si è fatto forte. Così ho ricontrollato. In quel preciso momento mi sono reso conto di aver combinato un bel casino. Non potevo credere a quello che avevo fatto. È stato orribile”. Clarkson ha anche svelato di aver scritto al principe Harry, nel giorno di Natale, per scusarsi personalmente.

Futuro nebuloso per Jeremy Clarkson

Fonti anonime hanno ora rivelato a Variety che Amazon Prime Video non continuerà la collaborazione con lui oltre le stagioni di “The Grand Tour” e “Clarkson’s Farm” già commissionate: in particolare, il primo e più famoso programma potrebbe diventare un ricordo per il presentatore dopo altri quattro episodi. Variety, tuttavia, afferma che Amazon ha altri spettacoli in lavorazione con Clarkson che dovrebbero andare avanti.

Fonte | Carscoops