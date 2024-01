Jeep Wagoneer S: prima immagine per il SUV che debutterà nel 2024

L’attesa per il primo veicolo completamente elettrico di Jeep destinato al mercato globale sta per giungere al termine, poiché la compagnia ha annunciato che il nuovo Jeep Wagoneer S sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti questo autunno, come svelato in una nuova campagna teaser. Jeep sostiene che il design del Wagoneer S è stato concepito con un’attenzione particolare all’efficienza aerodinamica.

Prima immagine teaser della nuova Jeep Wagoneer S che debutterà entro fine anno

L’unica immagine disponibile finora mostra un frontale dal design più stilizzato rispetto agli standard tradizionali del marchio, caratterizzato da una griglia retroilluminata con le sette distintive feritoie, collegata a gruppi ottici più piccoli. Il paraurti presenta una griglia inferiore e due prese d’aria alle estremità, mantenendo un design praticamente identico a quello del prototipo esposto nel 2022.

Il marchio americano ha anche svelato il design delle ruote, caratterizzate da carenature, e la parte posteriore che presenterà fari estesi orizzontalmente. Per ora, le informazioni dettagliate su questo modello che promette di combinare “stile, velocità e raffinatezza in movimento” sono ancora limitate. Tuttavia, si anticipa che offrirà fino a 600 cavalli di potenza sull’asfalto, con la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

La nuova Jeep Wagoneer S sarà fabbricata negli Stati Uniti e il suo debutto sul mercato avverrà proprio nel suo paese d’origine nell’autunno del 2024, per poi estendersi ai mercati chiave in tutto il mondo. Date le elevate prestazioni, il lusso e la raffinatezza del Wagoneer S, è ragionevole aspettarsi che i suoi prezzi non saranno economici.