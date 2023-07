Jeep protagonista agli “Xmasters” con Avenger e la gamma 4xe

Jeep dal 15 al 23 luglio a Senigallia in provincia di Ancona sarà una delle principali protagoniste dell’edizione 2023 degli “Xmasters”. Si tratta dell’evento estivo più famoso per quanto concerne i cosiddetti “Action sport”. La manifestazione è giunta alla sua dodicesima edizione. Testimonial di questa edizione sarà Roberto D’Amico, pluridecorato campione del surf.

Agli Xmasters 2023 Jeep protagonista con Avenger e gamma 4xe

Agli “Xmasters” viene dato grande risalto al tema della sostenibilità ambientale. Dunque non poteva mancare la versione 100 per cento elettrica di Jeep Avenger che rappresenta il perfetto testimonial della mobilità sostenibile e alternativa. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis punta forte sulla mobilità a zero emissioni. Oltre che con Avenger, prima auto completamente elettrica del marchio, un ruolo importante da questo punto di vista lo offre sicuramente la gamma 4xe che offre grande efficienza e consumi ridotti.

La gamma elettrificata di Jeep sarà messa a disposizione per i partecipanti agli Xmasters che potranno usufruire di un percorso off road sulla sabbia per emozionanti test drive in riva al mare. In questa maniera i visitatori potranno provare l’ebrezza della guida off-road con i silenziosi motori elettrificati delle vetture della casa di Stellantis. Tra i modelli che potranno essere provati oltre ad Avenger anche Compass e Renegade, l’icona Wrangler 4xe e la Grand Cherokee 4xe.