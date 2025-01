Jeep si prepara a rivoluzionare il suo futuro con l’introduzione della nuova generazione della Jeep Compass, prevista per il 2025. Questo SUV compatto sarà disponibile in versioni completamente elettriche e ibride plug-in, con la possibilità di ordinare la Launch Edition già ad aprile, mentre il resto della gamma sarà distribuito a partire da giugno. Per gli appassionati delle mild hybrid, invece, bisognerà attendere la fine dell’anno.

Oltre alla Jeep Compass, il 2025 vedrà il debutto di due nuovi modelli elettrici di punta: la sofisticata Jeep Wagoneer S e la versatile Jeep Recon. Secondo Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa, queste novità potrebbero rappresentare un cambio di rotta significativo, andando a sostituire rispettivamente la Grand Cherokee e, forse, l’iconica Wrangler. Questa strategia è perfettamente in linea con gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2 del brand.

La Jeep Wagoneer S sarà un SUV di fascia alta, caratterizzato da un design moderno, tecnologie avanzate e prestazioni elevate, mantenendo al contempo emissioni zero. La Jeep Recon, invece, incarnerà lo spirito avventuroso del marchio, offrendo capacità fuoristrada di livello superiore e trazione integrale, ideali per affrontare i terreni più impegnativi.

Nonostante il focus sui veicoli elettrici e compatti, Jeep rimane fedele alla sua tradizione. Laforge ha sottolineato che il marchio continuerà a proporre modelli capaci di affrontare le sfide off-road, garantendo sicurezza e stabilità senza compromessi.

Guardando al futuro, un’altra attesa novità sarà il successore della Jeep Renegade, previsto per il 2027. Questo modello, più compatto, sarà progettato per essere multi-energia, offrendo soluzioni versatili per rispondere alle diverse esigenze dei mercati globali.

Con queste iniziative, Jeep ribadisce il suo impegno verso un futuro sostenibile, combinando tradizione e innovazione per rafforzare la sua posizione nel mercato europeo e globale. I nuovi modelli elettrici dimostrano come il brand riesca a integrare tecnologie all’avanguardia senza rinunciare alle caratteristiche distintive che lo hanno reso celebre.