Un importante passo verso la mobilità sostenibile è stato compiuto dall’Arma dei Carabinieri, che ha ricevuto la prima delle 176 unità di Jeep Avenger full electric destinate a rinnovare il parco auto dell’istituzione. Questo momento storico si è concretizzato l’11 aprile 2025, durante una cerimonia tenutasi in piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. Alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Andrea Taurelli Salimbeni, Capo di Stato Maggiore dell’Arma, e di Antonella Bruno, Responsabile di Stellantis Italia, è stato sottolineato il valore simbolico e pratico di questa iniziativa in vista del Giubileo 2025.

Scelta la versione EV

Il nuovo SUV elettrico, progettato nei centri di design torinesi di Jeep, rappresenta un perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente. Equipaggiato con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una coppia di 260 Nm, il veicolo garantisce non solo emissioni zero, ma anche prestazioni eccellenti per rispondere alle esigenze operative dell’Arma. Le dimensioni compatte (4,08 metri di lunghezza) e il raggio di sterzata ridotto (10,5 metri) rendono questa vettura ideale per l’utilizzo urbano, mentre i sistemi avanzati come il Selec-Terrain® e l’Hill Descent Control permettono di affrontare anche terreni difficili.

Le prime 46 unità della flotta saranno destinate alle stazioni dei Carabinieri di Roma, in supporto alle attività connesse al Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica. Le restanti 130 vetture verranno distribuite nelle principali città italiane, in particolare quelle soggette a restrizioni ambientali più severe. Questo progetto rientra nell’Accordo Quadro Consip “Veicoli 2”, che promuove l’acquisizione di veicoli e servizi connessi per enti pubblici, evidenziando come la sicurezza possa andare di pari passo con la tutela ambientale.

Un connubio che va avanti

La fornitura delle Jeep Avenger consolida ulteriormente la storica collaborazione tra Stellantis e l’Arma dei Carabinieri. Il modello scelto non è casuale: si tratta del SUV più venduto in Italia e del B-SUV elettrico preferito dagli automobilisti italiani, a conferma del successo di mercato di questa vettura. La scelta di rinnovare il parco auto con veicoli elettrici non solo riduce l’impatto ambientale dell’Arma, ma garantisce anche un’efficienza operativa elevata, mantenendo alti standard di sicurezza e contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’adozione di tecnologie sostenibili possa essere integrata in ambiti tradizionalmente legati alla sicurezza pubblica. La transizione verso una mobilità sostenibile è ormai una priorità, e l’Arma dei Carabinieri si pone come modello di innovazione, dimostrando che è possibile combinare responsabilità ambientale e impegno operativo. Le Jeep Avenger, con le loro caratteristiche avanzate e la totale assenza di emissioni, incarnano perfettamente questa visione di futuro.