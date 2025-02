Oltre 770 chilometri di autonomia, ricarica rapida che permette di aggiungere 321 km in soli 15 minuti e una potenza base di 550 cavalli: sono questi i numeri impressionanti della nuova Jaguar Type 00, avvistata di recente durante i test su strada in Spagna.

Tanta attesa per la Jaguar Type 00

Questa innovativa auto elettrica, una berlina di lusso firmata dal celebre marchio britannico, è destinata a debuttare nel 2026, attirando già ora l’attenzione degli appassionati grazie ai suoi avvistamenti durante le fasi di collaudo. Nonostante il pesante camuffamento, il prototipo lascia intravedere le caratteristiche distintive che potrebbero renderlo un modello di riferimento nel segmento premium.

Le linee esterne della vettura rappresentano un’evoluzione rispetto al concept originale a due porte, con una silhouette filante che combina armoniosamente elementi sportivi ed eleganti. Il DNA della Jaguar emerge chiaramente nel frontale, dove spicca la classica griglia del marchio, modernizzata da gruppi ottici sottili e orizzontali che donano un aspetto contemporaneo.

Vari avvistamenti in questi mesi

Non è la prima volta che questo gioiello tecnologico viene immortalato durante i test: precedentemente era stato avvistato in Svezia durante le prove invernali, a conferma dell’ampio programma di sviluppo in corso. Tra i dettagli più distintivi, i cerchi a cinque razze rappresentano un elemento di continuità tra i diversi avvistamenti.

Per quanto riguarda le prestazioni, molti dettagli tecnici rimangono ancora riservati, ma le prime indiscrezioni parlano di una versione entry-level con almeno 550 cavalli, con varianti più prestazionali previste in futuro. Con un prezzo stimato tra 150.000 e 200.000 dollari, la vettura si posiziona nel segmento ultra-lusso.

Il nome definitivo del modello resta ancora avvolto nel mistero, con ipotesi che spaziano da Type 0 a Type 1, fino a I-Type. Tuttavia, è certo che questa vettura rappresenta la punta di diamante della nuova strategia della Jaguar, decisa a riaffermare la propria leadership nel mercato delle auto elettriche di lusso attraverso un design all’avanguardia e un’innovazione tecnologica senza compromessi.