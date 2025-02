“Il futuro della mobilità di lusso è già qui“. Con queste parole, il brand britannico Jaguar presenta la sua rivoluzionaria Type 00, una straordinaria auto elettrica che punta a ridefinire il segmento premium dell’automotive.

Il nuovo corso di Jaguar

Questo nuovo modello unisce un design futuristico a prestazioni elettriche di eccellenza. La silhouette aerodinamica si distingue per l’abbandono di elementi tradizionali, come il lunotto posteriore, a favore di soluzioni più efficienti. Il frontale, caratterizzato da un pannello chiuso tipico delle vetture elettriche, è impreziosito da una firma luminosa a LED distintiva, mentre il posteriore cattura l’attenzione con un’illuminazione che si estende per tutta la larghezza della vettura.

In termini di prestazioni, la autonomia della Type 00 raggiunge i 770 chilometri secondo il ciclo WLTP, stabilendo nuovi standard nel settore. La tecnologia di ricarica ultra-rapida consente di recuperare oltre 320 chilometri di autonomia in soli 15 minuti. Nonostante il focus sull’efficienza e il comfort, Jaguar ha preservato il DNA sportivo del marchio, rendendo la Type 00 una perfetta grand tourer.

Abitacolo avvolgente

L’abitacolo, avvolto ancora nel mistero, promette un connubio ideale tra minimalismo high-tech e lusso tecnologico. Materiali pregiati e soluzioni innovative mirano a creare un ambiente esclusivo, capace di offrire comfort e raffinatezza tipicamente British.

La Type 00 rappresenta il fiore all’occhiello della nuova strategia Jaguar, volta a riaffermare la leadership del marchio nel segmento luxury attraverso l’innovazione elettrica, senza mai tradire l’eredità di eccellenza che da sempre lo contraddistingue.