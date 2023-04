Jaguar Land Rover, Adrian Mardell: ‘Abbiamo fatto grandi progressi con la nostra strategia Reimagine’

Jaguar Land Rover ha annunciato nelle scorse ore una serie di piani che prevede di attuare nei prossimi mesi per accelerare la sua transizione per produrre auto Modern Luxury.

Nel corso di un incontro con i media di tutto il mondo presso il centro Jaguar Land Rover di Gaydon (Regno Unito), Adrian Mardell – CEO del gruppo britannico – ha riaffermato l’impegno dell’azienda nella sua strategia Reimagine. Quest’ultima riposizionerà la società in un nuovo ruolo di produttore di auto elettriche Modern Luxury entro il 2030.

“Due anni fa abbiamo lanciato la nostra strategia Reimagine e da allora abbiamo fatto grandi progressi, tra cui il lancio di due nuovi modelli Modern Luxury notevolmente acclamati, la Range Rover e la Range Rover Sport, che vanno ad aggiungersi alla famiglia Defender, per la quale stiamo riscontrando una domanda da record. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo affrontando i venti contrari della pandemia e della scarsità di chip, aumentando proficuamente la produzione dei nostri modelli più redditizi per ottenere un profitto nel terzo trimestre. Oggi sono orgoglioso di annunciare che stiamo accelerando il nostro percorso di elettrificazione, rendendo uno dei nostri stabilimenti nel Regno Unito e la nostra architettura di prossima generazione dedicata ai SUV di lusso di medie dimensioni, totalmente dedicati alla propulsione elettrica. Questo investimento ci consentirà di realizzare la nostra visione Modern Luxury della futura elettrificazione, sviluppando nuove competenze e riaffermando il nostro impegno nel voler diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2039”, ha dichiarato Mardell.

Due importanti modelli 100% elettrici debutteranno tra qualche anno

In contemporanea, Jaguar Land Rover ha confermato che nel 2025 sarà lanciata la versione completamente elettrica del Range Rover. Sarà il primo dei SUV Modern Luxury di medie dimensioni di prossima generazione del sub-brand.

In aggiunta, JLR ha annunciato che nel 2024 arriverà, in alcuni mercati selezionati, una GT a quattro porte firmata Jaguar con autonomia fino a 700 km e con prezzi a partire da 100.000 £ (113.330 €), oltre ad essere basata su un’esclusiva piattaforma dedicata denominata JEA. Le prime consegne ai clienti sono previste l’anno successivo.