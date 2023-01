Jaguar I-Pace 2023: novità per la gamma

La Jaguar I-Pace è la prima auto elettrica della Casa britannica. Fu lanciata sul mercato nel 2018 e ha subito un aggiornamento solo due anni dopo. Ora, in concomitanza con l’arrivo del nuovo anno, la Casa del Giaguaro ha rinnovato ancora una volta il modello e presenta una gamma Jaguar I-Pace 2023 aggiornata e con molte novità.

Le novità estetiche

Le principali innovazioni della nuova Jaguar I-Pace 2023 si concentrano sul lato del design. Il SUV elettrico d’Oltremanica ora sfoggia esterni con una griglia dal design pulito e una finitura Atlas Grey, colore che ritroviamo anche sulle prese laterali del paraurti anteriore. Il nuovo stemma Jaguar sulla griglia è rifinito in nero e argento.

Un’altra novità si riscontra nelle finiture inferiori delle portiere, nel rivestimento del paraurti anteriore e nella grembialatura posteriore, che hanno lo stesso colore della carrozzeria anziché Gloss Black. Sfoggia inoltre cerchi lucidi, mentre i cerchi da 22 pollici sono ora rifiniti in Satin Grey con inserti in fibra di carbonio.

La finitura Gloss Black del Black Pack esterno è ora di serie su tutti i modelli della R-Dynamic SE sulla cornice della griglia, sui bordi dei finestrini, sulle calotte degli specchietti e sul badge posteriore. Ci sono anche un tetto panoramico a contrasto e nuove vernici satinate Eiger Grey o Carpathian Grey.

Il motore

A livello meccanico la Jaguar I-Pace 2023 continua ad essere dotata di un sistema di propulsione elettrica composto da due motori che sviluppano una potenza complessiva di 400 CV e una coppia massima di 696 Nm. Ha la trazione integrale e può passare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi.

Batterie e autonomia

L’energia proviene da una batteria agli ioni di litio da 90 kWh che le consente di omologare fino a 470 chilometri di autonomia. In fase di ricarica, da un caricatore in corrente continua da 100 kW, si possono recuperare fino a 127 chilometri di autonomia in soli 15 minuti, mentre da un caricatore da muro da 11 kW si può completare la ricarica in 8,6 ore.

Tecnologia e allestimenti

Infine, la nuova I-Pace 2023 è dotato di serie del sistema di infotainment Pivi Pro, che offre compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, controllo vocale Alexa, Spotify e navigazione what3words. La gamma della nuova Jaguar I-Pace 2023 è composta da due modelli per il mercato italiano: R-Dynamic SE e R-Dynamic HSE. Al momento non sono stati annunciati prezzi.