Jaguar F-Type 75 Edition: il canto del cigno

È la fine di un’era per Jaguar perché la Casa ha annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente la Jaguar F-Type dal proprio palinsesto e di salutare le auto sportive con motore endotermico. Per celebrare l’ultimo anno di produzione di questo modello nasce l’allestimento 75° anniversario che sarà suddiviso in F-Type 75 e F-Type R 75.

Ritocchi specifici

Entrambi gli allestimenti per i due modelli vedono una manciata di tocchi speciali tra cui una verniciatura metallizzata Giola Green. In altre parti compaiono dei loghi distintivi che raffigurano la “sagoma inconfondibile” della F-Type. Gli acquirenti troveranno anche fari a LED e cerchi da 20 pollici con finitura nera lucida. Entrando nell’abitacolo, ci sono un battitacco in acciaio inossidabile e un motivo a silhouette sopra il sistema di infotainment. I clienti troveranno anche sedili per alte performance in pelle Windsor, un rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

Motorizzazioni

La F-Type 75 sarà offerta con un quattro cilindri turbo da 2,0 litri o con un V8 sovralimentato da 5,0 litri. Il primo sviluppa 221 kW / 300 CV, mentre il secondo produce 331 kW / 450 CV. La F-Type R 75 top di gamma è dotata del V8 sovralimentato con una maggiore potenza di 423 kW / 575 CV e 700 Nm di coppia. Ciò consente al modello di passare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Entrambi i modelli hanno anche un differenziale posteriore attivo elettronico, mentre la R 75 fa un ulteriore passo avanti con giunti sferici superiori rivisti.

Jaguar F-Type 75: prezzo

Nel Regno Unito, il prezzo parte da £ 78.330 per la P450 AWD 75 Coupé e sale a £ 102.870 per la P575 AWD R 75 Coupé. La roadster, d’altra parte, parte da £ 88.880 e salta a £ 108.065 per la variante R 75. In seguito verranno distribuiti anche i prezzi per i vari mercati europei, compreso quello italiano. In ogni mercato potrebbero esserci delle specifiche dedicate.