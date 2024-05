In vista di un futuro completamente elettrico, Jaguar celebra 90 anni di design, prestazioni e innovazione continua con una speciale edizione del suo famoso SUV di lusso, il F-PACE. La 90 Anniversary Edition (disponibile su tutte le versioni tranne SVR e P400 Sport) sarà l’ultimo modello della serie F-PACE e si distingue per un badge esclusivo, elementi esterni R-Dynamic e una varietà di opzioni raffinate. Tra queste troviamo vernici selezionate, vetri privacy, tetto panoramico scorrevole e tecnologia 3D surround camera, che migliorano ulteriormente l’esperienza quotidiana dei clienti e il valore di questa edizione.

Jaguar F-PACE 90 Anniversary Edition, interni unici e lussuosi

L’interno della 90 Anniversary Edition è lussuoso e accogliente, con sedili sportivi dotati di cuciture a contrasto, rivestimento del padiglione in ebony, finiture in alluminio e cerchi in lega diamantati. Gli acquirenti possono scegliere tra gli allestimenti R-Dynamic S, SE e HSE, abbinati a una gamma di motori, tra cui il mild-hybrid e l’Electric Hybrid plug-in. Quest’ultimo offre fino a 64 km di autonomia in modalità elettrica pura (ciclo WLTP) e una ricarica rapida a corrente continua da 0 all’80% in soli 30 minuti.

Una versione ancora più speciale

La F-PACE SVR 575 Edition rappresenta il vertice della gamma, celebrando il motore a combustione interna con il suo potente V8 sovralimentato. Questo motore offre prestazioni eccezionali e una sonorità coinvolgente grazie al Variable Valve Active Exhaust. Con una potenza di 575 CV e 700 Nm di coppia, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 4.0 secondi. La SVR 575 Edition beneficia di elementi esclusivi come il paraurti anteriore ottimizzato, il Black Exterior Pack e cerchi in lega forgiata da 22 pollici con finitura Diamond Turned.

All’interno, i sedili sportivi Performance in tessuto scamosciato e pelle Windsor con sistemi di riscaldamento, raffrescamento e regolazione elettrica a 14 vie offrono un comfort eccellente. È disponibile anche l’opzione dei sedili in pelle semi-anilina. Il volante è impreziosito dal marchio SVR, mentre il rivestimento in alluminio adorna alcuni elementi dell’abitacolo.

Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar, ha dichiarato: “La F-PACE ha sempre offerto ai nuovi clienti del brand una vasta scelta di modelli, dall’efficiente Electric Hybrid plug-in alla F-PACE SVR ad alte prestazioni. Grazie al suo design e alla sua qualità intrinseca, questa vettura è riuscita ad entusiasmare i nostri clienti in tutto il mondo. Mentre ci prepariamo a un futuro completamente elettrico, la 90th Anniversary Edition è un giusto tributo a nove decenni di design, prestazioni e innovazioni pionieristiche.”

Le edizioni F-PACE 90th Anniversary Edition, SVR 575 Edition e 400 Sport saranno disponibili per gli ordini a partire dal 16 maggio 2024.