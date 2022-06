L’azienda britannica definisce la nuova Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 come “la prima edizione limitata del SUV ad alte prestazioni con caratteristiche create dagli esperti di personalizzazione di SV Bespoke. Si tratta di un’edizione speciale di cui verranno prodotte solo 394 unità in tutto il mondo.

Jaguar F-Pace SVR Edition 1988: il legame con il passato

Ispirata al passato automobilistico di Jaguar, il suo nome e il numero di unità di questa Jaguar F-Pace in edizione speciale rendono omaggio ai giri completati dalla XJR-9 LM nella vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 1988.

Presenta anche la tonalità Sunset Gold Satin presente sul badge Jaguar e sul portellone, con il logo “1988 Edition” inciso a laser. Inoltre offre la finitura Gloss Black sugli specchietti, le pinze dei freni, gli anagrammi centrali delle ruote e la lettera R del badge SVR.

Dotazione speciale

Allo stesso tempo l’edizione speciale vanta una dotazione completa che comprende tetto panoramico scorrevole, proiettore digitale HUD sul parabrezza, ricarica wireless per smartphone, integrazione Amazon Alexa e sistema multimediale Pivi Pro con what3words.

All’interno ci sono anche molti dettagli in fibra di carbonio, rivestimenti in pelle semi-anilina Ebony ed elementi di rivestimento Sunset Gold Satin e Satin Black sul cruscotto, raggi del volante, leve del cambio al volante, sedili anteriori Performance riscaldati, badge, predellini illuminati e loghi sul cruscotto.

Jaguar F-Pace SVR Edition 1988: meccanica

Sotto il cofano la F-Pace SVR Edition 1988 è alimentata dal motore V8 sovralimentato da 5,0 litri con 550 cavalli. Passa da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi e può raggiungere una velocità massima di 286 km/h.

La nuova Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 sarà presentata insieme alla XJR-9 alla 24 Ore di Le Mans 2022 dall’8 al 12 giugno e sarà guidata in pubblico per la prima volta al Goodwood Festival of Speed ​​dal 23 al 26 giugno.