La Jaguar C-Type vincitrice a Le Mans in mostra al Concours of Elegance 2024

Si arricchisce il parterre del Concours of Elegance 2024, in programma dal 30 agosto al 1° settembre all’Hampton Court Palace, edificio reale nel distretto di Richmond upon Thames, a Londra. Qui, fra qualche settimana, si ritroveranno molte auto storiche di grandissimo prestigio, destinate a fare la gioia dei presenti. Al gruppo si è appena aggiunta la Jaguar C-Type vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1953, con Tony Rolt e Duncan Hamilton.

Il bolide da gara inglese si unisce alla straordinaria schiera di vetture da corsa del passato, che hanno scritto pagine indelebili nell’antologia del motorsport. Quest’anno il Concours of Elegance spegne le sue prime 13 candeline. In poco tempo è diventato uno degli eventi più prestigiosi al mondo, nel suo genere.

Un focus speciale, nel 2024, sarà dedicato all’età d’oro delle corse automobilistiche, con un’esposizione di macchine da competizione altamente significative degli anni ’50. Fra quelle presenti nello splendido parco dell’Hampton Court Palace ci sarà pure la già citata Jaguar C-Type, aggiunta di recente al gruppo. Questo esemplare vanta un palmares di altissimo livello, la cui punta di diamante è il successo maturato alla 24 Ore di Le Mans del 1953. Stiamo parlando della gara regina nell’universo endurance. Un’autentica leggenda del motorsport.

La lettera “c” presente nella sigla è l’acronimo di competizione e si lega alla natura del modello, nato espressamente per le gare automobilistiche. Progettata per essere competitiva sia in pista che nei percorsi agonistici stradali, questa “belva” seppe mettersi in mostra con fior di risultati. Molto curata la veste aerodinamica della carrozzeria, adagiata su un telaio leggero e all’avanguardia per i suoi tempi. Solo 53 gli esemplari costruiti.

Cuore pulsante della Jaguar C-Type è un motore a sei cilindri in linea, alimentato da carburatori Weber, che sviluppa oltre 220 CV di potenza massima. Questa energia, abbinata a un peso molto contenuto, garantiva performance di riferimento nel suo periodo storico. Ora uno degli esemplari più nobili della specie si prepara ad offrirsi alla visione del pubblico nella vetrina del Concours of Elegance 2024.

Foto | Credit ACO Archives, via Concours of Elegance press release