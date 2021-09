Jaguar C-Type: in arrivo la Continuation Series

Nel corso del 2022, presso la divisione Jaguar Classic Works di Coventry partirà l’assemblaggio a mano della Jaguar C-Type Continuation. Rappresenterà l’omaggio alla storica C-Type, introdotta nel 1951, esattamente settant’anni fa e prodotta in soli 53 esemplari.

Configurazione da 220 CV di potenza

La nuova Jaguar C-Type Continuation avrà le stesse specifiche tecniche della C-Type che conquistò l’edizione 1953 della 24 Ore di Le Mans, equipaggiata con il motore 3.4 a sei cilindri in linea da 220 CV di potenza, dotato di tre carburatori Weber 40DCO3 e abbinato al cambio manuale a quattro marce. Inoltre, è prevista la carrozzeria in alluminio laminato 16 Gauge.

La tradizione nei dettagli

Tra le caratteristiche della nuova Jaguar C-Type Continuation figurano i cerchi in lega a 60 razze da 16 pollici di diametro, gli interni in pelle Bridge of Weir in otto colorazioni, lo specchietto retrovisore di Lucas, il parabrezza aeroscreen di Brooklands, l’orologio e gli indicatori di Smiths, il volante di Bruemel, il rivestimento Hardura per la plancia e la finitura Rexine per il cruscotto e i pannelli laterali. Infine, sono previste dodici colorazioni per la carrozzeria e le decalcomanie tonde per le porte.