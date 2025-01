“Chi non ha mai sognato di possedere un’opera d’arte su quattro ruote, un pezzo unico della storia dell’automobilismo italiano?” Questo è l’interrogativo che introduce la notizia che sta catturando l’attenzione del mondo dei collezionisti: la leggendaria Isotta Fraschini FENC del 1908 è ora in vendita sulla piattaforma Car & Classic.

Isotta Fraschini FENC, un pezzo di storia

Soprannominata “La Gioconda delle Automobili” dal pilota australiano Lyndon Duckett, questa rarissima auto d’epoca è uno dei soli cinque esemplari ancora esistenti al mondo. L’auto, identificata dal numero di telaio #6007, proviene da una collezione privata ed è stata esposta al prestigioso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille nel 2022.

La FENC, versione sportiva del modello FE, è stata progettata per competere nel Grand Prix di Dieppe. Il suo DNA racing emerge nelle caratteristiche tecniche all’avanguardia per l’epoca: un motore quattro cilindri in linea con monoblocco da 1320 cc, albero a camme in testa e una carrozzeria in alluminio che mantiene il peso complessivo a soli 600 kg.

In vendita un pezzo di storia dell’Italia a quattro ruote

Prima di entrare nell’attuale collezione nel 2014, questa gemma dell’automobilismo è stata ospitata presso il Museo delle Comunicazioni di Cormano e meticolosamente restaurata dall’officina Gigi Bonfanti di Bassano del Grappa. La sua storia include anche un capitolo americano, con diverse partecipazioni alle competizioni sul circuito di Savannah, testimonianza della strategia di espansione internazionale del marchio milanese.

Le specifiche tecniche includono un cambio manuale a quattro marce con retromarcia, trazione posteriore, telaio in acciaio e sospensioni ad assale rigido con balestre semiellittiche. La presenza di freni a tamburo anteriori e una frizione a cono in pelle completano il quadro di una voiturette che, oltre un secolo dopo, continua a rappresentare un punto di riferimento nel mondo del collezionismo automobilistico.