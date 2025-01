Nel 2025, la Peugeot 604 celebra due importanti ricorrenze: i 50 anni dal suo debutto al Salone di Parigi nel 1975 e i 40 anni dalla fine della produzione, avvenuta nel 1985. Questa storica berlina, simbolo di eleganza e innovazione, ha rappresentato il vertice della gamma Peugeot negli anni ’70 e ’80, affiancando la 504 senza sostituirla.

Un progetto nato per il lusso

Il progetto E24, nato nel 1970 in collaborazione con Pininfarina, ha dato vita a un design spigoloso e imponente, tipico dell’epoca, con interni firmati Paul Bracq. Al lancio, la 604 montava un motore V6 PRV da 2664 cc, sviluppato insieme a Renault e Volvo, che garantiva 136 CV. Questa motorizzazione, combinata con una trazione posteriore e un cambio manuale a quattro rapporti o automatico a tre, la posizionava come un’ammiraglia di lusso, dotata di servosterzo, freni a disco e optional come climatizzatore e selleria in pelle.

Evoluzione e innovazioni

La gamma della 604 si è ampliata nel tempo: nel 1977 con la versione TI da 144 CV e nel 1979 con la D Turbo, la prima turbodiesel europea, equipaggiata con un motore da 80 CV. Nel 1983 sono arrivate le varianti GTI e GTD Turbo, rispettivamente con un V6 da 155 CV e un turbodiesel da 95 CV, entrambe dotate di cambio a cinque marce.

La ammiraglia Peugeot ha conquistato un posto speciale anche nel cuore dei collezionisti grazie a versioni esclusive come la Limousine Heuliez, commissionata dal Presidente francese Giscard d’Estaing per il Papa, e le varianti Chapron, dotate di impianti stereo, divisori con interfono e mobile bar. Tra le personalizzazioni più rare spicca quella di Scaglietti, che ha realizzato una limousine extralunga per l’Ambasciata Svizzera in Italia.

Peugeot 604, un’eredità sportiva

Sebbene la 604 non fosse concepita per le competizioni, ha partecipato al Rallye Monte Carlo del 1981 e ha svolto il ruolo di vettura ufficiale per il Tour de France ciclistico del 1986, un’ulteriore testimonianza della sua versatilità. La Peugeot 604 rimane un’icona delle auto storiche, un simbolo di innovazione e lusso che continua a ispirare appassionati e collezionisti.