Potenza, innovazione e lusso si fondono in un equilibrio ingegneristico che ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle automobili sportive. La Honda NSX, a 35 anni dal suo debutto, rimane una delle supercar più rivoluzionarie di sempre, capace di ridefinire il concetto stesso di auto ad alte prestazioni fin dal suo lancio nel 1990.

Con lo zampino di Ayrton Senna

Concepita durante il periodo d’oro della Honda in Formula 1, questa straordinaria vettura ha portato l’esperienza delle corse su strada, grazie anche al contributo unico di Ayrton Senna. Il leggendario pilota brasiliano, all’epoca legato alla McLaren-Honda, ha dato un apporto fondamentale nella messa a punto del telaio durante una serie di test iconici sul circuito di Suzuka, garantendo un handling senza pari.

Il cuore pulsante della prima generazione della Honda NSX era un motore V6 da 3.0 litri, capace di erogare 270 CV e 285 Nm di coppia. Questo propulsore, innovativo per l’epoca, integrava tecnologie avanzate come le bielle in titanio e il sistema VTEC per la gestione variabile delle valvole. Il tutto era racchiuso in una struttura leggera interamente in alluminio, che offriva un rapporto peso-potenza straordinario e una guida agile e reattiva.

Le evoluzioni nel tempo

Nel corso degli anni, la supercar ha subito diverse evoluzioni. Nel 1997, la cilindrata del motore fu aumentata a 3.2 litri, portando la potenza a 290 CV. Dal punto di vista estetico e funzionale, la NSX si è adattata ai tempi: nel 1995 è stata introdotta la versione Targa con tetto amovibile, mentre nel 2002 i fari a scomparsa, caratteristici della prima generazione, sono stati sostituiti da gruppi ottici allo xeno, più moderni ed efficienti.

Un capitolo a parte merita la rarissima NSX R GT, considerata dagli appassionati il vertice assoluto della gamma. Prodotta in soli 5 esemplari per soddisfare i requisiti di omologazione del campionato Super GT giapponese, questa versione esclusiva rappresenta l’apice delle prestazioni e dell’esclusività. La sua rarità e il suo pedigree sportivo la rendono un vero e proprio oggetto di culto tra i collezionisti.

Patrimonio di tutti

La Honda NSX non si è limitata a dominare le strade e le piste, ma ha conquistato anche l’immaginario collettivo. Una delle sue apparizioni più memorabili è stata nel film cult “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, dove è guidata dal carismatico Mr. Wolf, il “risolutore di problemi”. Questa scena ha contribuito ulteriormente a cementare la fama globale della vettura.

A distanza di 35 anni, la Honda NSX è ufficialmente entrata nell’olimpo delle auto da collezione. Gli esemplari in buone condizioni superano facilmente i 100.000 euro, un tributo al valore storico e all’eredità ingegneristica di questa icona. Con il suo mix di prestazioni, design e innovazione, la NSX continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.